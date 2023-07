El gobierno ponteareano desbloquea los salarios, con un coste de 155.000 euros al año

El gobierno de Ponteareas ha desbloqueado los salarios, que cobrarán la alcaldesa y los concejales con dedicación exclusiva y parcial con carácter retroactivo, desde el día siguiente a la constitución de la nueva corporación. Tras un primer pleno a finales de junio en el que la alcaldesa tuvo que retirar este punto de la orden del día por la intención manifiesta de la oposición a votar en contra, en este segundo intento, y tras dos reuniones con la oposición en las que se acordó rebajar las retribuciones, el equipo de gobierno (PP e Independientes Ponteareas) ha aprobado los sueldos con el apoyo del BNG, ACIP y PSOE. Solo Ponteareas en Común (PEC) votó en contra de los mismos.

El PP y su socio de Independientes, gobierna en minoría, por lo que ha tenido que negociar los salarios con la oposición, de manera que ha pasado de una propuesta en la que el coste del gobierno sería de 195.000 euros, a una por la que, finalmente, cobrará 155.000 euros. Además, ha tenido que renunciar a los dos puestos de confianza que se pretendían aprobar. Así pues, las retribuciones de la alcaldesa y los concejales con dedicación exclusiva y parcial serán las mismas que ya cobraban el anterior equipo de gobierno. La regidora tendrá un salario de 45.000 euros al año, como su antecesora, y se establecen tres dedicaciones exclusivas de 30.000 euros anuales y otra parcial de 20.000 euros al año.

Único voto en contra

Solo Ponteareas en Común votó en contra, insistiendo en su argumentario de que un cargo público no debería cobrar más que dos veces el Salario Mínimo Interprofesional. En este sentido, criticó que un salario medio en Ponteareas es de 23.000 euros al año, por lo que las cantidades que se proponen para la alcaldesa y concejales “no es justo para la clase trabajadora”. Los de PEC también lamentaron que áreas como la de Bienestar Social no cuenten con ninguna dedicación, por lo que “la concejala responsable no va a tener tiempo para trabajar por las personas más vulnerables”. “Bienestar Social no puede ser considerada un área de segunda”, apuntaron.

El resto de grupos de la oposición, BNG, ACIP y PSOE, coincidieron al recalcar que si los sueldos no se aprobaron antes fue porque el equipo de gobierno llevó a pleno la propuesta sin ningún tipo de negociación previa. Así pues, ACIP recordó que “el PP está en la oposición en otros Concellos en los que se bloquearon los salarios”, mientras que el BNG dijo que “no es tolerable criminalizar a los cargos que cobran un salario a la altura de la responsabilidad de asume”. En este sentido, apuntó al PP en la pasada legislatura, cuyo argumentario tuvo que rectificar públicamente Nava Castro para aprobar los sueldos actuales.