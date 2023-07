El PP de Soutomaior critica que la primera medida del nuevo gobierno bipartito de BNG y PSOE sea el incremento en un 40,5% del gasto en los salarios del alcalde y los concejales.

La portavoz popular, Noelia Ocampo, acusa al alcalde nacionalista, Manu Lourenzo, de “mentir descaradamente aos veciños informando falazmente de que o custo salarial é igual que o do anterior goberno cunha simple actualización do IPC do 7%”. Ocampo considera que los populares trataron de justificar el incremento “con medias verdades e mentiras, o cal é un síntoma claro de que non están cumplindo o que dixeron en campaña electoral”, y subraya que “o que é medible non é opinable, e o único certo é que o anterior executivo tiña uns soldos anuais de 62.294 euros anuais mentres que o actual elévaos ata 87.563 euros, polo cal, vai ser un 40,5% máis caro que o presidido por Agustín Reguera”.

Al respeto, la edil popular detalló que el anterior regidor cobraba 44.294 euros y había otra dedicación de 18.000 euros por ejercicio, mientras que el bipartito se fijó salarios de 44.294 euros para el alcalde “aos que hai que engadir os trienios que cobraba Lourenzo e cuxo importe se negou a revelar no pleno”, de 27.125 euros y de 16.144 euros.