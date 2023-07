El plan del Concello de Nigrán para extender la fibra al rural llega a medio millar de hogares

Un total de 461 hogares de Nigrán se benefician ya del plan que el Concello de Nigrán ha puesto en marcha en colaboración con la empresa Rede Aberta para hacer llegar la fibra óptica a aquellos lugares donde no está previsto que lo haga ninguna de las operadoras convencionales. Disfrutan ya de una conexión ultrarrápida que aprovecha la línea eléctrica, un sistema de instalación pionero en la provincia, según destacan fuentes municipales.

Son concretamente 331 viviendas de los barrios de Mámoa y Navás en Priegue y otras 130 en diferentes puntos del municipio con dificultades para la conexión: Rúa dos Pazos, Camiño Vello, Camiño das Angustias, Camiño Pedregal, Avenida do Val Miñor y Rúa Fonte do Ouro. El compromiso del gobierno municipal es alcanzar el 100% del territorio nigranés al finalizar el año y actualmente los operarios están desplegados en Panxón: en Otero Pedrayo, Quinteiro, Lousas, Pardiñeiro y Touza, entre otros rincones de la parroquia.

"O compromiso é que non quede ningunha vivenda sen fibra neste ano" Juan González - Alcalde de Nigrán

La novedosa iniciativa es posible al permitírsele a la empresa el uso compartido de la infraestructura eléctrica y la instalación de un nodo de distribución en el parking municipal de A Ramallosa a cambio de cubrir todo el municipio. La ventaja del sistema radica en que apenas requiere obras y se minimiza el impacto ambiental, además de acelerar las conexiones.

“O compromiso é que non quede ningunha vivenda sen fibra neste ano, é unha medida pioneira que un Concello asuma o seu despregue e o facemos porque sabemos que hoxe en día é un servizo básico”, señala el alcalde, Juan González. El concejal de Urbanismo, Diego García Moreira, negocia con las operadoras para que cumplan las previsiones de despliegue en zonas más urbanas y ha logrado que Movistar dé servicio a zonas como Rúa Canido, Volta do Médico y parte del Camiño Vello. Su intención es que “Nigrán se sitúe no 2023 como un dos municipios con mellor cobertura do Estado”.

El gobierno municipal destaca el logro de que el programa “Unico-Banda Ancha” del Gobierno central para subvencionar a las instaladoras de fibra incluyese 822 viviendas nigranesas no contempladas inicialmente en A Ramallosa, Nigrán y Praia América que habían quedado sin cobertura pese a disponer de fibra todo su entorno.

Rede Aberta es un operador neutro de fibra óptica, con casi tres años de actividad, y está presente en más de 60 municipios rurales gallegos. Con más de 1.300 kilómetros de fibra desplegada, llega a más de 146.000 hogares.