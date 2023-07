Soutomaior pide que se retire el grano de Pontesa para acabar con la plaga de ratas

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, sigue buscando soluciones a los importantes problemas de insalubridad que está causando la fábrica de Pontesa tras el incendio que se produjo en las instalaciones el pasado mes de noviembre, que afectan a más de 200 familias de Arcade y a los negocios de restauración y hostelería de la localidad. El regidor local urge por el vaciado de todo el cereal almacenado en el interior de las naves, más de 42.000 toneladas de grano destinado a producir biocombustible que se almacenaban en las instalaciones, fundamentalmente cebada y girasol, cuyos restos todavía permanecen bajo la estructura dañada del edificio.

El regidor se reunió el pasado jueves responsables de la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra con el objetivo de avanzar en la negociación, un encuentro que transcurrió en un “ambiente cordial e de colaboración mutua”, según el regidor local, que destacó que “máis alá de que as instancias xudiciais diriman as responsabilidades do ocorrido na Pontesa, o prioritario agora é solucionar canto antes os problemas dunha veciñanza que leva oito meses nesta situación e que ten que aguantar os malos cheiros e pragas de insectos e ratas. Esa solución pasa por sacar canto antes da nave o gran almacenado”. Por su parte, la Xunta trasladó que la Consellería de Medio Rural emitió una resolución para tutelar y agilizar la retirada del material.

El problema afecta más de 200 familias y a los negocios de hostelería de Arcade

Además, desde la Xunta reconocieron que el trabajo del gobierno de Soutomaior en las últimas semanas “acelerou o proceso para que se consiga unha solución”, indica Lourenzo. Desde el gobierno gallego confirman que la retirada completa de todo el grano almacenado en Pontesa no se producirá antes de que remate el verano, “pero establecen un horizonte temporal de meses e non de anos, que era o prazo manexado antes dos traballos do goberno de Soutomaior”.

Lourenzo destacó que el gobierno municipal seguirá trabajando para que ese horizonte temporal se reduzca el máximo posible. “O goberno vai esixir as administracións implicadas que esta situación estea resolta nun prazo máximo de tres ou catro meses”, subrayó el alcalde, que también emplazó a la Xunta, igual que ya hizo con el Concello de Pontevedra y con el Estado, a mantener una reunión conjunta para agilizar aún más los trabajos para solucionar los problemas por el incendio de Pontesa.