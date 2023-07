La reproducción de la escena de la aparición de la Virgen de Fátima a tres pastorcillos en Cova da Iria que decora el atrio parroquial de Sabarís ha sufrido un asalto. Una de las dos ovejas que completan el conjunto ha desaparecido, igual que el rosario que la imagen de la santa sostenía en las manos.

El párroco, Uxío Nerga, notó la falta de ambos elementos la mañana del jueves. Informó a los fieles en misa y por el momento no ha presentado denuncia porque se trata de objetos “sin importancia”. Eso sí, ha considerado importante dar cuenta a los parroquianos porque considera que “esto no es una gamberrada de chavales”. Lo cree así porque ni las figuras ni el espacio donde están ubicadas presentan daños propios del vandalismo, por lo que parece que alguien ha querido llevarse la oveja para adornar su jardín. No es la primera vez que ocurre, el sacerdote ya ha tenido que comprar otra en otra ocasión.