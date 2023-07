Un maridaje de enología, gastronomía y música es lo que podemos encontrar estos días en O Rosal. El municipio celebra la XXXI Feira do Viño do Rosal de la que participan una decena de bodegas que muestran, en la Praza do Calvario, sus vinos Denominación de Orixe Rías Baixas, Subzona de O Rosal.

Desde el viernes y hasta hoy (las casetas estarán abiertas hasta la medianoche) se suceden diversas actividades con showcookings con reconocidos chefs como Álex Iglesias, conciertos en sesión vermú y nocturnos, con música que va desde bluse y soul hasta la tradicional gallega, y también actuaciones para el público infantil como la que tendrá lugar esta tarde con el Mago Noel y el taller de cocina también para niños con Isaac Míguez este mediodía. Tras la lectura del pregón a cargo de Jorge Vila, fundador y director da Galicia Wine Academy, el acto inaugural se cerró con el nombramiento de nueve nuevos cofrades, destacando el del propio pregonero y el de Isidoro Serantes, presidente del Consejo Regulador Denominación de Origen Rías Baixas. La alcaldesa Ánxela Fernández destacó la “importancia del vino en la cultura local, su carácter estratégico para el Concello y su contribución al desarrollo económico de la comarca, generando riqueza y empleo”, a la vez que elogió la labor de las bodegas en su promoción. La jornada festiva de ayer se vio entristecida tras el siniestro entre dos motos en A Guarda. Así, desde el Concello de O Rosal y la Confraría dos Cabaqueiros do Viño do Rosal expresaron en un comunicado “nuestro más sentido pesar a la familia y allegados del vecino de O Rosal Samuel S.D., fallecido en un trágico accidente de tráfico”. Con tal motivo convocan un minuto de silencio hoy a las 11.30 horas.