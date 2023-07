El BNG de Redondela ofrece a Rivas facilitar el gobierno

El BNG de Redondela, tras el fracaso del pleno de organización, ha convocado al gobierno municipal para tratar de desbloquear la situación y muestran su disposición a llegar a acuerdos para facilitar el “bo funcionamento” del Concello.

Los nacionalistas han tomado la iniciativa al tender ahora la mano al nuevo gobierno bipartito para iniciar unas conversaciones con el fin de alcanzar un consenso entre todas las partes implicadas. “Asumimos a responsabilidade de dar o primeiro paso nesta negociación tras a parálise dunha semana, sen novas do goberno municipal”, justifican desde la formación nacionalista.

El BNG responsabiliza del fracaso del primer pleno del mandato a la propia alcaldesa, Digna Rivas, “por non ter consensuada no seo do goberno de PSOE e AER a proposta que se levou á sesión”, que finalmente no salió adelante. En concreto se refieren a la desunión que mostraron los socios del gobierno PSOE y AER al votar estos últimos en contra e la propuesta de retribuciones para el personal eventual, que incluía el puesto de secretaria de la alcaldesa, un responsable de comunicación y un cargo de confianza del BNG, contratado por el Concello, para realizar distintas funciones de apoyo del grupo municipal –fue acordado por nacionalistas y socialistas en el pacto de investidura–.

Los nacionalistas muestran su preocupación “pola dinámica que se pode instaurar neste mandato"

Desde la formación nacionalista señalan ahora que por su parte “ofrecemos diálogo e colaboración para chegar a un entendemento que permita ao goberno municipal de Redondela traballar con normalidade”, subrayan.

En este sentido muestran su preocupación “pola dinámica que se pode instaurar neste mandato, de que calquera grupo do bipartito poida votar nos puntos resolutivos en función dos seus intereses partidistas e non como goberno cohesionado”, y señalan que “o principio básico dun bipartito é que ambas partes están comprometidas a defender acordos plenarios como propios”.

La organización nacionalista se dirigió el pasado jueves por la tarde a la alcaldesa redondelana para que concrete día y hora para realizar la reunión en la que tratarán de alcanzar un acuerdo.

Tanto desde el PSOE como desde AER, los dos partidos que conforman el gobierno bipartito, expresaron en diversas ocasiones su deseo de contar con el BNG en la coalición para conformar un gobierno fuerte y estable que le permitiese dirigir el Concello con mayoría absoluta. Sin embargo, la asamblea nacionalista rechazó esta opción para seguir con su labor de fiscalización de la gestión municipal desde la oposición. Esta decisión dejó en minoría al gobierno local con ocho concejales, frente a los diez del PP y los tres de BNG.