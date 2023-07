El alcalde de Gondomar conservará el sueldo de 50.000 euros por decreto

El regidor pretende evitar así que la oposición eche abajo los salarios oficiales después de perder la mayoría absoluta en las urnas o evitar que los nueve votos de PP, Manifesto y BNG lo obliguen a rebajarlos, como tenían intención, según manifestaron recientemente a este diario.

Los ayuntamientos tienen 30 días hábiles desde el pasado 17 de junio para convocar los plenos de organización, en los que además de las retribuciones oficiales se aprueba la periodicidad de los plenos, la conformación de juntas y comisiones, entre otros asuntos propios del funcionamiento municipal. Muchos ya los han celebrado y en el caso de gobiernos en situación muy similar a la de Gondomar como Redondela o Tui se han quedado sin salarios públicos. Antes de pasar por el mismo trance, Ferreira ha preferido agarrarse a los decretos, basados en el cumplimiento de la ejecución del presupuesto municipal, prorrogado desde hace una década y modificado hace cuatro años para incorporar las mismas retribuciones. Una opción que afirma que también han llevado a cabo otros alcaldes como el de Porriño y que “conta con informes favorables dos técnicos municipais”.

Entre los miembros de la oposición siembra dudas legales. “¿Por que o resto dos alcaldes non o fan igual?” , se pregunta el portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo. Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) manifestaron ayer a FARO que el acuerdo sobre dedicaciones exclusivas y parciales debe ser aprobado en pleno. Fuentes del organismo remiten a artículos de la Ley de Bases del Régimen Local. Concretamente el número 123 indica que corresponde al pleno de la Corporación “establecer el régimen retributivo de los miembros del pleno, de su secretario general, del alcalde, de los miembros de la junta de gobierno local y de los órganos directivos municipales”.

Pero a Ferreira no le ha quedado otra opción que imponer los sueldos, según explica. “Intentei todas as vías de diálogo coas forzas de esquerda, BNG e Manifesto”. La única concejala nacionalista,Manuela Rodríguez, rompió las negociaciones al rechazar el alcalde recortar el gasto en en salarios municipales de los 194.000 del anterior mandato a 130.000 euros. El líder de Manifesto desmiente que haya contactado con él.

El regidor argumenta que tanto él como su equipo “seguimos traballando 24 horas ao día sen cobrar nada. Os concelleiros ou se incorporan ao seu posto de traballo ou teñen que cobrar”.

Las dedicaciones de los ediles también mantienen en el mismo importe de los últimos cuatro años. Percibirán las exclusivas de 32.000 euros anuales Iria Lamas, a la que Ferreira ha otorgado las áreas de Vías e Obras, Servizos, Seguridade, Mobilidade e Transporte; Nuria Lameiro, que se ocupará de Benestar Social, Igualdade, Sanidade, Xuventude y Deportes; Rocío Goberna, que estará al frente de Turismo, Mercados, Formación, Emprego e Dinamización Económica y Brais Misa, que gestionará Medio Ambiente, Transición Ecolóxica e Voluntariado. José Manuel Chamorro cobrará la parcial, de 16.000 euros anuales, por encargarse de Cultura e Innovación. Se quedan sin sueldo oficial Manuel Gómez y José Luis Alonso Troncoso. El primero llevará los asuntos relacionados con Educación y el segundo, Parques e Xardíns e Espazos Públicos.

Ahora el alcalde tiene hasta el día 31 para convocar el pleno que organizará comisiones y juntas, designará representantes en la Mancomunidade, etc.

La oposición estudia tomar medidas legales

De “ditatorial” califica la portavoz del PP, Paula Bouzós, la decisión del alcalde de adjudicar los sueldos por decreto, ya que “usurpa as competencias do pleno”. Por eso ha puesto el asunto “en mans dos servizos xurídicos do partido para valorar as accións que levarán a cabo proximamente, co fin de evitar que o alcalde siga facendo o que quere, a golpe de decreto e evitando o debate e aprobación no pleno”, argumentó ayer. También estudian “posibles iniciativas desde o punto de vista legal como político” desde Manifesto Miñor ante “esta nova alcaldada do señor Ferreira”, afirmó su líder, Antonio Araúxo, que considera que la modificación de las bases de ejecución del presupuesto a la que alude el regidor “só tería vixencia para o mandato 2019-2023”. La edil del BNG. Manuela Rodríguez, tacha de “indecente” el asunto. “Constátase así que o único que move ao grupo municipal do PSOE é asegurarse unha boa nómina para os vindeiros catro anos”. La nacionalista afirma que queda demostrado que “as negociacións eran só un paripé, como xa comprobamos nas dúas conversas mantidas co propio Ferreira e coas concelleiras Lamas e Lameiro. O alcalde xa tiña claro o que ía facer desde o primeiro momento, asegurarse unha boa nómina para os vindeiros catro anos”.