PP y C21 tumban los sueldos del gobierno de Tui pese a no incrementar el gasto

El gobierno socialista de Tui ha sufrido la primera consecuencia de su minoría en el pleno de organización, en el cual el Partido Popular y C21 votaron en contra de la aprobación de los sueldos, aun sumando estos la misma masa salarial que en el mandato anterior, es decir, 146.000 euros al año. El BNG, que finalmente no entrará a formar parte de un gobierno de izquierdas con el PSOE, se abstuvo en la votación, lo que obliga a los socialistas a negociar la cuantía de los salarios para poder aprobarlos en un próximo pleno.

La propuesta que presentó el PSOE cifraba en 48.300 euros brutos anuales el sueldo del alcalde, Enrique Cabaleiro, y cuatro dedicaciones exclusivas de igual cantidad, 24.500 euros brutos al año, para Ana María Núñez, Miguel Méndez, Rafael Estévez y Sonsoles Vicente. Aunque el coste del gobierno municipal es igual al anterior, también presidido por Cabaleiro, el reparto es diferente y cinco de los seis miembros del equipo tienen dedicación exclusiva, que fue lo que criticaron los grupos de la oposición. Esto en parte se debe a que en el anterior mandato se aprobó también un puesto de confianza de asesor de vías y obras que el gobierno actual ha suprimido ya que quien ostentaba dicha plaza es ahora concejal.

El popular Nico Montes dijo que el PP no iba a aprobar una subida de 10.000 euros de una dedicación parcial a una exclusiva y le propuso al alcalde continuar con el esquema salarial del anterior equipo de gobierno y destinar el sueldo del personal de confianza que se suprime a Servicios Sociales.

El BNG, a través de Carme Núñez, también criticó el volumen de dedicaciones exclusivas, apuntando que “ni el PP con mayoría absoluta en 2011 se atrevió a tanto”, no obstante, indicó que “queremos que el Concello funcione y defendemos un sueldo digno”.

Por su parte, José Palacín, de C21, consideró excesivos los sueldos y lamentó la subida de 1.300 euros en el del alcalde, ya que, dijo, fue un requisito que le puso (la de no subirse el sueldo) para apoyar las dedicaciones. En este sentido, Cabaleiro le replicó que su condición había sido que no se viese incrementada la masa salarial.

El alcalde también contestó al PP, advirtiendo que “estar en minoría no significa estar en situación de vasallaje” y recordando que su gobierno fue el que más invirtió en gasto social. Además, Cabaleiro se mostró firme en su intención de defender un sueldo digno para sus concejales, pues durante el anterior mandato algunos, con dedicación parcial, cobraban 900 euros al mes, por lo que incluso se ofreció a renunciar a su salario “para que no se toque ni un euro al conjunto de mis concejales; por ahí no estoy dispuesto a pasar”.