El voto en contra de la oposición deja sin dedicación exclusiva al alcalde de Pazos

El nuevo gobierno local de Pazos de Borbén, dirigido por la Agrupación de Electores Alternativa Veciñal con Luciano Otero al frente, no lo tendrá nada fácil para gobernar en minoría con solo cuatro concejales. El voto en contra de la oposición, formada por PP (5), BNG (1) y PSOE (1), impidió sacar adelante la propuesta de organización, que planteaba una dedicación exclusiva para el alcalde y una parcial de 20 horas semanales que asumiría el concejal Iván Ventín.

Luciano Otero lamentó esta decisión que asegura que va “en contra dos intereses dos veciños”, ya que el gasto total en salarios “era inferior al que había co goberno anterior” del Partido Popular. Además considera que la propuesta era “moi razoable” y explica que “foi feita despois de reunirnos con BNG e PSOE e recoller o seu sentir. Pero lamentablemente, a oposición en conxunto votou en contra sen achegar ningún argumento de peso para esa decisión”, puntualiza Otero.

”Isto non é o que querían os veciños”, dice el regidor, que tendrá que incorporarse a su puesto de trabajo

El nuevo alcalde de Pazos destaca que desde que alcanzó el bastón de mando las puertas de la Alcaldía se han mantenido abiertas. “Isto foi posible porque estiven collendo vacacións e permisos no meu traballo para poder estar no Concello. Pero é unha solución temporal e precaria que non se pode manter máis tempo. Ou dispoño dunha dedicación exclusiva ou non poderei atender debidamente as miñas obrigas como alcalde”, advierte Otero.

El regidor local aclara que las consecuencias por esta situación repercutirán en el Ayuntamiento, ya que no va a poder funcionar correctamente al tener que limitar su horario al compaginarlo con su trabajo. “Ao non dispor de dedicación exclusiva eu teño que volver ao meu traballo e voulle poder dedicar á Alcaldía moito menos tempo do necesario. Estou seguro de que isto non é o que querían os veciños que votaron polo cambio”.

Por último, Otero pide al resto de partidos “sentidiño, altura de miras e que nos permitan organizarnos do xeito que nós consideramos que millor imos poder traballar. Que nos deixen arrancar que logo tempo haberá para valorar o traballo feito, porque se non nos deixan traballar non imos poder conseguir esas melloras para Pazos de Borbén nas que as tres forzas do cambio coincidimos”. En este sentido seguirá buscando un acuerdo que desbloquee esta situación, y para ello garantiza que mantendrán una “actitude construtiva e dialogante”.