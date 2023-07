Varios colectivos de Redondela y Soutomaior piden la recuperación integral de A Peneda

El gran éxito de la Festa dos Fachos, que en su última edición desbordó todas las previsiones de asistencia con más de 1.300 romeros, ha dejado patente el enorme potencial que tiene el monte de A Peneda como atractivo turístico y, sobre todo, como referente natural de la comarca.

Los colectivos organizadores del evento, con el que se festeja el solsticio de verano basado en una romería popular que se celebraba en la zona en el siglo XIX, quieren aprovechar la repercusión de esta cita cultural para reclamar a los responsables municipales de Redondela y Soutomaior –ambos comparten la titularidad del monte– un proyecto de recuperación integral del monte y su entorno.

Las comunidades de montes de Arcade de Riba y de O Viso, junto a la Asociación de Vecinos Pozovello y el colectivo cultural Alén Nós, presentaron esta semana un escrito en ambos concellos para reclamar una intervención en esta zona al tratarse de un espacio de incalculable valor patrimonial, histórico y paisajístico, siendo actualmente coronado por la ermita de la Virxe das Neves. Una cima que también fue emplazamiento de un castro y más tarde de la fortaleza de Castrizán, en la época de Pedro Madruga. “Todos estes compoñentes, sumados as lendas locais, danlle un potencial enorme como polo de atracción turístico”, indican los impulsores de la iniciativa, que consideran que “a Noite dos Fachos non é máis que a ‘punta do iceberg’ do que neste mirador privilexiado da ría se podería conseguir habendo vontade de colaboración”.

Por otra parte, explican que el monte de A Peneda es un punto neurálgico en la gestión de los incendios forestales entre ambos municipios, “xa que son múltiples as ocasións onde ten feito de desafortunado vaso comunicante para trasladar o lume dun concello ao outro”. Esta situación se ha visto agravada en los últimos años con la proliferación de acacias y eucaliptos en las laderas del monte, “especies invasoras que lle restan espazo e protagonismo as aínda numerosas sobreiras que tratan de sobrevivir”. La voluntad firme de las comunidades de montes de Arcade de Riba y de O Viso es darle una vuelta a la situación “cunha xestión responsable dos proxectos de aproveitamento forestal”, una actuación que consideran que se podría ver alineada con las administraciones y el asociacionismo “para conseguer darlle a este enclave natural os coidados que o porían como o grande icono patrimonial e paixaxístico da comarca”.