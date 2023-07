Redondela celebra hoy sábado una jornada dedicada al remo en la que todas las embarcaciones de la Liga Gallega de Traineras competirán en el litoral de Chapela a partir de las 17.00 horas. Este año la novedad es precisamente juntar en un mismo día las regatas de la Liga A, Liga F y Liga B que competirán por su bandera correspondiente. “É un privilexio contar con todos os clubs de Galicia no Peirao de Chapela para competir nunha regata na que o Concello de Redondela pon todo o seu empeño no seu bo funcionamento. Este ano poderemos ver a todas as embarcacións galegas xuntas en augas de Chapela, unha situación especial que promete ser todo un espectáculo”, aseguraba ayer la alcaldesa Digna Rivas, durante la presentación del evento.

El Concello de Redondela cuenta en la Liga A con la embarcación masculina de Chapela luchando en los puestos de honor contra Ares, Bueu y Tirán. El CR de Chapela-WofCo está empatado a 40 puntos con Tirán, por lo que esta prueba promete emoción, ya que ambas traineras medirán sus fuerzas para desempatar. Además también compite por la XXXVIII Bandeira Concello de Redondela otra embarcación local, CCD Cesantes-Rodavigo, y el resto de equipos que conforman la liga: CM Catropol, CR Cabo de la Cruz, CR Rianxo, CR Narón, CR Mecos, CR Puebla y SD Samertolameu. Liga B Por otra parte, en la Liga B participan Mugardos, Muros-Esteirana, CR Chapela WofCo, Amegrove CR, CRN Riveira y CR Salado-Perillo que lucharán por el gran estreno de este año que será la I Bandeira Chapela Wofco. En la Liga F se encuentra la embarcación femenina del CR Chapela-Wofco coronada en el primero puesto, pero no es la única embarcación de Redondela en esta categoría. Este año participa por primera vez la recién estrenada embarcación femenina del CCD Cesantes. Estos dos equipos de Redondela competirán contra Murgados, Rianxo, CR Puebla, CR Salado-Perillo y CM Castropol por la VIII Bandeira Femenina Concello de Redondela. El concejal de Deportes, Iván Valles, considera “todo un orgullo contar con duas embarcacións femininas na Liga Galega de Traineras” y, sobre todo, “contar con cinco embarcacións representando ao noso municipio en tódalas categorías”. El edil remató con un mensaje de ánimo a las tripulaciones locales: “Sería emocionante e faríame moita ilusión que polo menos unha das bandeiras quedara en Redondela”.