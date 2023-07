Maridaje de vino y música en O Rosal

Maridaje de enología, gastronomía, cultura y ocio es lo que ofrece la Feira do Viño do Rosal. Concello y bodegas presentaron ayer la trigésimo primera edición de este evento que se celebrará del 14 al 16 de julio en la Praza do Calvario y que contará por primera vez con la participación del tejido asociativo del municipio. “El vino está arraigado en nuestra cultura, es parte de nuestra identidad, de nuestro origen, un sector estratégico que no solo imprime calidad y empleo a O Rosal, sino que genera riqueza con un tamaño empresarial y de exportación alrededor del mundo muy importante”, señaló la alcaldesa, Ánxela Fernández, durante el acto, que contó con la participación del presidente de la Cofradía Cabaqueiros do Viño do Rosal, Enrique Costas, y de representantes de las bodegas y empresas participantes en la feria.

Jorge Vila, pregonero La inauguración será el viernes con la tradicional cata comentada y la lectura del pregón, que este año será a cargo de Jorge Vila, fundador y director de Galicia Wine Academy, la primera escuela autorizada para impartir las cualificaciones del Wine&Spirit Education Trust en Galicia y una de las principales escuelas WSET© en España. Tras el pregón será el nombramiento de cofrades y entrega de insignias y cerrará la jornada el concierto de Blues do País e Sindicato da Verbena. El fin de semana las casetas abrirán a las 11.30 horas hasta las 2 de la madrugada el sábado y hasta la medianoche el domingo. Además, el sábado habrá showcooking a cargo del chef Álex Iglesias, sesión vermú con Llorente&Tribu y por la tarde tocará el grupo de gaitas Airiños do Folón, actuación infantil del Pulpiño Viascón y concierto de The Soul Jacket. El domingo, taller de cocina para niños, espectáculo de magia y conciertos de Acevedos Delgados y Somoza Trío. Para facilitar los desplazamientos, el Concello habilitará un servicio de autobús con dos líneas circulares San Xián-O Rosal y Tui-Tomiño-O Rosal. Los billetes tendrán un precioo de 2 euros.