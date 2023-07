Tiene solo 24 primaveras pero se hace mayor. La Coral Polifónica Novos Aires de Nigrán, fundada en 1999 al fusionarse dos agrupaciones vocales del municipio, goza todavía de buena salud aunque le van pesando los años. Cuenta con medio centenar de miembros y se recupera despacio de la falta de actividad de la pandemia. Todavía tiene fuelle para su XIX Festival de Habaneras y Boleros, que tendrá lugar mañana sábado a las 20.30 horas en el auditorio municipal nigranés, con la participación de la Coral Polifónica San José de Fuensalida, de Toledo. Pero sus componentes empiezan a pensar en los riesgos de la falta de relevo generacional.

Muchos van entrando en la tercera edad y son escasas las incorporaciones. Por eso la directiva hace un llamamiento a los vecinos de Nigrán y alrededores a probar con el canto. “É unha tendencia. A saúde dos coros de Vigo e a súa área é a saúde dunha persoa de 65 anos, porque é a media de idade que temos”, explica su director, Xosé Alfredo Pereira, un vigués forjado en las mejores agrupaciones de la ciudad que acabó eligiendo la de Nigrán. No solo por su calidad musical. “É un referente que ten levado o nome de Nigrán por toda España e chámannos para grandes eventos como a misa do Carme que imos cantar no Berbés contratados pola Autoridade Portuaria de Vigo”, destaca. “O ambiente é magnífico, é unha familia extraordinaria. Celebramos os aniversarios de todos, vai habendo algunha defunción porque nos facemos maiores e doe como se fora un familiar... O que entra nesta coral non se vai”, garantiza el director.