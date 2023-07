Un informe policial constata los problemas de insalubridad tras el incendio de Pontesa

Ocho meses después del trágico incendio que arrasó la antigua fábrica de Pontesa y que se cobró la vida de un trabajador del Grupo Nogar, los malos olores y las plagas de insectos y ratas siguen afectando a las 200 familias que viven en el entorno de la nave, provocando importantes problemas de insalubridad. Una situación causadas por las más de 42.000 toneladas de grano destinado a producir biocombustible que se almacenaban en las instalaciones, fundamentalmente cebada y girasol, cuyos restos todavía permanecen bajo la estructura dañada del edificio.

Las incidencias han sido constatadas por la Policía Local de Soutomaior en un informe realizado esta semana y en el que también se refleja que el hedor y los insectos están ocasionando muchos problemas a los negocios de restauración y hostelería de la zona, además de afectar a espacios de ocio como las playas o el paseo de la zona portuaria de Arcade.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, desde que comenzó el mandato ha solicitado reuniones con todas las administraciones implicadas para buscar soluciones lo antes posible. La primera en responder fue el Concello de Pontevedra, con cuyo gobierno mantuvo un encuentro para tratar este asunto el pasado lunes. Los representantes municipales pusieron a disposición de Lourenzo toda la documentación relacionada con la fábrica y con el procedimiento abierto tras el incendio, y mostraron su disposición a colaborar en todo lo necesario para solucionar cuanto antes los problemas que afectan a los vecinos. Hoy está previsto que el alcalde de Soutomaior mantenga una reunión con la Dirección Xeral de Costas.

Por ahora, la única administración que no puso fecha para un encuentro con el gobierno de Soutomaior fue la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra, a pesar de que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) –órgano que también depende de la Xunta– lleva ocho meses sin responder a los requerimientos del Concello de Pontevedra, que desde noviembre lleva realizando un seguimiento continuo de la situación. En este sentido, la pasada semana el gobierno local de Pontevedra trasladó tanto a la Xunta como al Estado la situación de insalubridad que se está produciendo y volvió a exigir una solución.

Lourenzo señaló que “serán as instancias xudiciais, no tempo e forma que estipulen, as que diriman as responsabilidades do ocorrido na Pontesa, pero agora o deber das administracións implicadas é resolver unha situación que leva oito meses afectando á veciñanza e negocios de Soutomaior”.