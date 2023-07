“Debemos apostar por proteger hábitats y entornos que nos definen como municipio”

Pablo Castillo (PP) revalidó su mayoría absoluta y logró en las pasadas elecciones el 68% de los sufragios en su municipio, Covelo. Es alcalde desde 2014 tras sustituir a José Costa, quien alcanzó un récord de 39 años en el cargo.

–¿Qué le ocupa en el Concello ahora?

–Estamos centrados en la temporada de verano. Organizando la programación y la planificación cultural que teníamos ya prevista. Además, debemos atender todas las circunstancias que nos llegan a los concellos en el verano, ya que recibimos muchos visitantes, que son tanto turistas como propietarios de una segunda residencia en nuestro municipio. Debemos garantizar servicios como la recogida de basuras, el abastecimiento de aguas, la limpieza de playas y piscinas, fiestas, desbroce de caminos, entre otros.

–¿Les afecta el problema de la maleza?

–Sí, como en otras zonas rurales. La pérdida de población acaba abocando en que la gente cada vez limpie menos sus propiedades y sus parcelas, aunque sean segundas viviendas, lo que nos lleva a que en algunos sitios tengamos problemas y que sea la administración local la que tenga que intervenir. Cada vez es mayor la demanda de limpieza que tenemos las administraciones locales, y por lo tanto, se nos hace difícil dar cumplido toda la demanda.

–Ustedes deben limpiar las parcelas que los propietarios no limpian, pero da la sensación que actúan con lentitud. ¿Es así?

–Es un servicio que los concellos debemos prestar y garantizar, aunque es cierto que se nos hace realmente difícil, ya que no son nada fáciles de llevar a cabo los procesos burocráticos para poder entrar en las parcelas. Además, tenemos que organizar mediante empresas o personal propio la ejecución de estos trabajos, que también son complejos al tratarse de propiedades privadas que llevan mucho tiempo abandonadas.

–¿Denuncia el vecindario?

–A lo largo del año solemos recibir entre 50 y 60 denuncias como mínimo, que debemos afrontar de manera lo más inmediata posible, teniendo en cuenta el grado de abandono en las que se encuentren las parcelas. Podemos llegar a recibir hasta 150 denuncias al año.

–¿Esta funcionando plenamente el camping de Maceira?

–El camping lleva ya unos años funcionando muy bien. La empresa concesionaria apostó e invirtió en el proyecto, compró bungalós, construyó una piscina y realizó mejoras considerables en las instalaciones, lo que está repercutiendo positivamente. Yo mismo estuve en el camping este fin de semana, y pude saber que se encontraba en niveles de ocupación muy altos. Además, ya existe un muy buen ambiente, tanto en la playa como en las instalaciones.

–Una de las reclamaciones de Covelo es una salida directa a la autovía A-52 en dirección Ourense. ¿No han tirado la toalla todavía?

–El proyecto de enlace completo no creo que disguste a nadie en Covelo. Cualquier vecino está convencido de que ese enlace sería una oportunidad para el Concello, y yo el primero. Llevo defendido la ejecución de ese proyecto desde que asumí el cargo de alcalde y lo seguiré haciendo. Yo mismo he reclamado la implementación de este enlace ante diferentes gobiernos, y eso mismo voy a hacer con el que salga después de estas elecciones generales. Es cierto que tengo una cierta esperanza de que, si se produce un cambio de gobierno, podamos definitivamente acometer esa obra tan necesaria, no solo para Covelo, sino para los otros cuatro municipios que solicitaron su construcción (Mondariz, Mondariz-Balneario, A Cañiza y As Neves) y que vamos a ser los beneficiarios directos. Durante los próximos cuatro años estoy dispuesto a poner mi trabajo, mi implicación y todo lo que este en mi mano para que este enlace se convierta en una realidad. Tengo cierta esperanza. Voy a ir a por todas en esta nueva fase, tanto si hay un cambio de gobierno como si no lo hay. .

–Covelo ha alegado contra un megacentro de transformación eléctrica en su apuesta por el medio ambiente. ¿Iniciará alguna reclamación para que se amplíe la Red Natura 2000?

–No solo en Covelo, sino también en el conjunto del Condado-Paradanta debemos tener mayor superficie de espacios protegidos sin ninguna duda. Actualmente tenemos la Red Natura, que abarca principalmente al río Tea hasta la playa fluvial de Maceira en nuestro concello. Sin embargo, sí que es cierto que tenemos hábitats y entornos naturales que si pueden y deben tener una declaración de espacios protegidos. En ese sentido, desde el Concello de Covelo no solo vamos a solicitar el incremento de esos espacios, sino que vamos a apostar, y así lo manifesté en la campaña electoral, por la puesta en marcha de espacios naturales de interés local, que son figuras de protección que los concellos pueden desarrollar en colaboración con particulares, ya sea con comunidades de montes o con propietarios de terrenos que reúnan las condiciones medioambientales necesarias para ser declarados espacios naturales de interés local. Creo que debemos apostar por proteger hábitats y entornos que, también, nos definen como municipio. Personalmente estoy dispuesto a apostar por las dos figuras de protección, por la Red Natura y por los espacios naturales de interés local, siempre y cuando cuenten con el respaldo de los propietarios de los terrenos.