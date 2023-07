El Pazo de Cea organizará este verano un nuevo festival, Noches de Cea, los días 3 y 4 de agosto con La La Love You y Miguel Costas como platos fuertes. Un certamen de última generación, con dos escenarios y pulseras cashless para agilizar accesos y barras.

La La Love You es uno de los grades fenómenos musicales del estado en los últimos años, ha ganado el premio MTV EMA al mejor artista español, lograron el galardón a mejor artista revelación en los Premios Odeón y en 2022 recibieron el cuádruple disco de platino por su canción “El fin del mundo”, que está a punto de llegar a los 100 millones de reproducciones en Spotify y lleva tres años en las listas de éxitos. La banda tocará el jueves 3 de agosto, el mismo día que La Chata Soul, The Soulers y Somoza Trío.

Miguel Costas –exintegrante de Siniestro Total, Aerolíneas Federales y Los Feliz– actuará el viernes 4 de agosto acompañado de la banda madrileña No More Bullshit. Al escenario se subirán esa noche Brais Moran&Nasaufunk y The Bigüis.

Las entradas están a la venta en la web del Pazo de Cea y la apertura de puertas será a partir de las 18.00. Patrocinan la cita musical Stellantis, lasislascies.com, Enervoltaica, Jack Daniels y Concello de Nigrán.