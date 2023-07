Nigrán ha vuelto a quedarse sin “leiraparking” en el centro urbano. Esta vez en pleno verano, cuando más tráfico registran sus calles, aunque el gobierno municipal asegura que solo será por unos días. El terreno que se habilitó como aparcamiento gratuito hace tres años se cerró ayer al cuadruplicar la propiedad el precio del alquiler, de los 6.137 euros anuales que venía pagando el Ayuntamiento a 25.000. Un coste “inviable” para las arcas públicas, según explica el alcalde, Juan González.

“Quedaba a posibilidade de continuar un ano máis co contrato prorrogado pero os donos esixían unhas novas condicións económicas que o Concello non pode asumir”, señala el regidor. El contrato se firmó el 4 de junio de 2020 por tres años, con la posibilidad de alargarlo un cuarto ejercicio, pero finalmente no será así tras reclamar los propietarios la rescisión tras no alcanzar un acuerdo económico con los dirigentes municipales.

Aparcar para realizar recados en el entorno de la casa consistorial –donde se concentran comercio, entidades bancarias, oficina de Correos o establecimientos de hostelería– vuelve a complicarse, pero el regidor espera que el asunto quede resuelto en una semana. El Concello prepara ya otro terreno, menor en extensión, en la Rúa Vilameán, donde se había habilitado ya el primer “leiraparking” gratuito del municipio en 2013. Antes el estacionamiento ocupaba la finca de 6.000 metros cuadrados donde se construyeron 40 chalés pareados. Ahora, se instalará en los 1.200 que han quedado libres de edificaciones y que son de titularidad municipal, fruto del aprovechamiento urbanístico público de la percela. Es prácticamente la mitad de superficie que los conductores encontraban en el estacionamiento de Rúa Torriña, de 2.500 metros cuadrados, donde cabían en torno a 120 vehículos, pero el gobierno local busca más espacios para habilitar plazas de aparcamiento sin coste. “Ter un espazo gratuíto de aparcamento disuasorio no centro urbano de Nigrán é algo indispensable porque beneficia a toda a veciñanza e repercute directamente no comercio da zona, máxime agora en tempada estival que multiplicamos a poboación e se agrava o problema de aparcar”, afirma el regidor.