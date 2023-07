El BNG de Redondela rechaza entrar en el gobierno de coalición

Redondela definitivamente no tendrá un gobierno tripartito. La asamblea local del BNG acordó por amplia mayoría no entrar en la coalición de PSOE y AER, por lo que se mantendrá durante los próximos cuatro años en la oposición. Una decisión que condena a la socialista Digna Rivas a afrontar su segundo mandato como alcaldesa en minoría con ocho concejales, frente a los diez del PP y los tres de BNG, con los que tendrá que negociar cualquier propuesta que necesite aprobar en pleno.

Los nacionalistas celebraron su asamblea el pasado martes, en la que se confirmó el sentir mayoritario de la militancia ante la posibilidad de entrar en el gobierno local como socios de PSOE y AER, dos partidos que en varias ocasiones habían expresado su deseo de contar con el BNG en la coalición para conformar un gobierno fuerte y estable que le permitiese dirigir el Concello con mayoría absoluta. Sin embargo, rechazaron esta opción para acordar seguir con su labor de fiscalización de la gestión municipal desde la oposición.

Con esta decisión concluye un periplo de varias semanas en las que desde la organización nacionalista mostraron siempre la flexibilidad que requiere un proceso de negociación. Las conversaciones con los socialistas se iniciaron primero con el apoyo a la investidura de Rivas y después prosiguieron con la negociación centrada en el pleno de organización y en la posibilidad de sumarse al gobierno de coalición.

“A alcaldesa non amosou ningún interese por facilitar que o BNG entrase no goberno”

Entre los argumentos mencionados en la asemblea para rechazar la opción de sumarse a la coalición destacó “a inestabilidade amosada estes últimos días dentro do equipo de Digna Rivas”, indican desde el BNG. Aún así, el principal motivo aducido por muchos de los militantes se centró en el hecho constatado de que “aínda que de palabra a alcaldesa afirmou en múltiples ocasións a vontade de que o BNG entrase no goberno, na práctica non amosou ningún interese por facilitar esta oportunidade”. Y subrayan que en la propuesta económica de cara al pleno de organización el Partido Socialista “non contemplou partida orzamentaria ningunha para as hipotéticas áreas de goberno do BNG”.

También se hizo referencia en la asamblea al acuerdo firmado entre el PSOE y AER, “no que se permite que o seu único concelleiro interfira noutras áreas do goberno. Todo o contrario do esperado dun goberno tripartito que debería basearse na coordinación”, puntualizan.

Además creen que la actitud del PSOE “non facilitou que o BNG percibise boa disposición a participar nun goberno municipal que se amosa feble e non promete estabilidade”. Pese a ello, garantizan que trabajarán desde la oposición “con propostas en positivo que beneficien aos redondelás e cunha actitude constructiva”.

Renuncia de Lusquiños

Por otra parte, el que fuera responsable local del BNG de Redondela, Anxo Lusquiños, que fue de número 9 en la lista electoral, decidió darse de baja de la formación nacionalista por no compartir la decisión adoptada en la asamblea de no entrar a gobernar con PSOE y AER.