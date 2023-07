El pleno de Soutomaior aprobó ayer la organización del gobierno municipal, la estructura y dinámicas de trabajo del Consistorio durante los próximos cuatro años, con el firme compromiso de “traballar polo impulso del municipio” desde el primer momento.

El alcalde, Manu Lourenzo, explicó durante el transcurso de la sesión que el BNG “tivo en todo momento a man aberta co grupo que perdeu as eleccións, o PP, para facilitar o labor de oposición en todo o que sexa posible, a pesar de que o PP nunca quixo chegar a un acordo”. “Esa man segue tendida para negociar a periodicidade dos plenos, os horarios, as comisións e calquera outro asunto relacionado coa organización municipal”, reiteró Lourenzo. En este sentido, destacó que esto es algo “que non se fixo nos últimos 28 anos do anterior alcalde, sentarse a negociar co resto de formacións da corporación, pero que nós queremos facer porque temos un firme compromiso coa transparencia e a democracia”.

Sobre los gastos de gobierno, el regidor indicó que el número de dedicaciones exclusivas será el mesmo que el anterior gobierno: dos totales y una parcial. En cuanto a los sueldos “haberá un lixeiro incremento do 7%, fronte á subida do IPC dun 14% de 2019 a 2023”. El salario asignado al alcalde será el mismo que cobraba el anterior regidor, Agustín Reguera, por lo que no supondrá un incremento de gasto para las arcas municipales.