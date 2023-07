AER advierte de la “deriva” que toma el gobierno de Redondela tras irse Castro

La Agrupación de Electores de Redondela (AER) expresó ayer su preocupación “pola deriva” que está tomando la formación del nuevo gobierno de coalición. En este sentido destacan que tras las elecciones, tanto PSOE como BNG declararon, cada uno por su lado, que apostaban “por un goberno forte de esquerdas” para Redondela. AER adoptó ese discurso que les llevó a levantar su veto a la socialista Digna Rivas “para que ese goberno alternativo ao PP fose posible”. Para lograr ese objetivo de gobierno fuerte, desde la Agrupación de Electores aseguran que están aportando “todo o que ten”: su único concejal, Roberto Villar, trabajará “coa máxima responsabilidade e coa máxima dedicación posible”.

Sin embargo consideran “tremendamente preocupante” la situación creada tras la dimisión la semana pasada de la concejala María Castro por discrepancias con la alcaldesa, a la que reprochan su “incapacidade” para impedir la renuncia. “O grave non é so que Castro renunciara, se non o que revelou na súa saída”, en referencia a la actitud dictatorial de Rivas, a la que acusó de adoptar las decisiones sin contar con su equipo. “Polo que respecta ao novo goberno, a renuncia de Castro supón perder a unha concelleira de valía contrastada e, ao mesmo tempo, desperdiciar toda a bagaxe que acadara nestes catro anos en áreas tan sensibles para o Concello como son Urbanismo e Facenda. A solución que propón Rivas de compatibilizar o cargo de alcaldesa coa Concellería de Urbanismo parece máis unha fuxida cara adiante que unha solución eficaz”, señalan desde AER. Además destacan que Rivas también será diputada provincial “e Urbanismo require dunha atención directa á veciñanza que semella incompatible coa responsabilidade que supón o cargo de alcaldesa dun Concello das características de Redondela”.

Dardo al BNG

Por otra parte señalan que la decisión del BNG, por el momento, de no entrar en la coalición “tampouco axuda á conformación dun goberno forte, como a propia forza nacionalista leva pedindo dende que se celebraran as eleccións. Trátase dunha decisión respectable pero políticamente difícil de entender: pide un goberno forte, pero exclúese”.

En este sentido, indican que el BNG no se ha dirigido en ningún momento a AER desde que finalizaron las elecciones. “Dende o principio, é o PSOE quen está a negociar con cada unha das forzas da investidura por separado. Só sabemos pola prensa que a maior preocupación dos nacionalistas é que a alcaldesa lles proporcione un cargo de confianza, non sabemos moi ben para que, especialmente se ao final o BNG vai ser un grupo na oposición, o mesmo que o PP”.

Con todo lo anterior, creen que lo más probable es que Redondela inicié el nuevo mandato con un gobierno conformado por solo ocho personas, “o cal non parece o máis acaído para o cuarto municipio da provincia”. Y subrayan que la mayoría de sus miembros “non teñen experiencia de goberno, pola que o seu rendemento é unha incógnita”.

Quien si tiene experiencia de gobierno es el edil de AER, Roberto Villar, que asumirá la concejalía de Sostibilidade y Vías e Obra. “Máis alá das crises ou a falta de compromiso do resto dos grupos que apoiaron a este goberno, a veciñanza pode contar con este concelleiro que asume con total responsabilidade as competencias que me sexan asignadas e que traballarei coa máxima lealdade para conformar un goberno, un so goberno, forte e cohesionado. Por min non vai quedar, vou dar todo o que teño, como xa fixen no anterior mandato, ata que me quitaron as competencias, claro”, indica Villar.