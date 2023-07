O Instituto de Estudos Miñoráns inicia este xoves, día 6 de xullo, a tradicional programación de Xeiras de Verán. Consistirá nunha visita ao conxunto de arte rupestre Auga da Laxe, guiada por Xosé Lois Vilar. Os participantes deberán estar ás 20.30 no local do IEM en Gondomar para desprazarse ata Vincios. Alí desfrutarán do solpor sobre o Val Miñor e, ao escurecer, observarán os petróglifos de armas máis importantes de Europa.