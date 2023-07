La oposición obligará al gobierno de Gondomar a bajarse el sueldo

La mayoría absoluta que le otorgaron las urnas le permitió hace cuatro años subirse el sueldo un 22,24%y pasar de 38.880 a 50.000 euros anuales, pero ahora el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, tendrá que volver a bajárselo. ¿Cuánto? Lo que marque la oposición, en principio, que tiene más votos en la Corporación, ya que suma 9 de los 17 totales. El regidor ha buscado apoyo en el BNG para preservar la nómina de salarios públicos de su equipo, pero no lo ha conseguido. Ahora puede intentarlo con PP y Manifesto Miñor, pero sus portavoces ya adelantan que no respaldarán las actuales retribuciones, que deberán recortarse.

La portavoz del Bloque, Manuela Rodríguez, manifestó ayer a través de un comunicado que el alcalde “rompeu as negociacións pola insistencia en manter o mesmo número de dedicacións exclusivas malia a perda da maioría absoluta”. Ferreira contactó con los nacionalistas con la finalidad de alcanzar un acuerdo mayoritario para el pleno de organización –el que marca el reparto de retribuciones, áreas de gestión, configuración de comisiones, periodicidad de plenos, entre otras cuestiones– que permitiese conservar las seis dedicaciones de su equipo con las mismas percepciones salariales que hasta ahora.

Aparte del alcalde, cobraban 32.000 euros por dedicación exclusiva José Manuel Chamorro, Nuria Lameiro, Rocío Goberna y Brais Misa. El anterior concejal de Cultura, Juan Bas, que ya no forma parte de la Corporación, percibía 16.000 euros por media dedicación. Son 194.000 euros anuales en total los que sumaban los salarios. El BNG formuló una propuesta para rebajar esa cantidad hasta los 130.000, y reclamaba que el acuerdo recogiese compromisos “para a mellora de cuestións veciñais e sociais” como la aprobación del Regulamento de Participación Veciñal, garantizar el comedor escolar en el CRA Antía Cal o la puesta en marcha las aulas matinales en los colegios, activar un servicio de vaciado de fosas sépticas y diseñar un plan de saneamiento integral consensuado con las parroquias, así como cumplir la ordenanza de normalización lingüística y crear un puesto de bibliotecaria/o municipal, entre otras medidas. Exigían además incrementar el número de mociones a debatir por pleno y un aumento de la asignación económica a los grupos políticos, así como la puesta a su disposición de locales para los grupos y representación en el pleno de la Mancomunidade do Val Miñor.

"Se queren deixarnos sen soldo iremos aos nosos traballos e dedicarémonos á política dentro do que poidamos", advierte el alcalde

El alcalde asegura que acepta “todo” lo que propone el BNG menos el recorte salarial. Asegura que los nacionalistas planteaban 40.000 euros para él y tres dedicaciones exclusivas de 30.000. Afirma que, por la misma cantidad, realizó una contraoferta para mantener las cinco dedicaciones de 32.000 para sus compañeros eliminando la suya. El BNG le exigía entonces firmar un documento en el que se comprometiese a no cobrar por ningún concepto de las arcas públicas, excepto las compensaciones por asistencia a juntas, comisiones o plenos.

Negociaciones a nivel autonómico

No hubo trato y Ferreira no entiende la actitud del Bloque. “Cando eles gobernan teñen un soldo coma calquera outro. Volvemos á dobre moral, están máis pendentes de facer un dano persoal a quen se quedou en minoría que de atender os intereses do pobo. O alcalde e os concelleiros teñen que deixar o seu traballo para adicarlle 24 horas ao concello. Se queren deixarnos sen soldo iremos aos nosos traballos e dedicarémonos á política dentro do que poidamos, e iso fará que o concello retroceda en vez de avanzar”, recalca. No obstante, espera que tanto su partido como el frente nacionalista alcancen un acuerdo a nivel autonómico que les permita continuar gobernando con las mismas retribuciones que ahora.

Es la única vía abierta que le queda al regidor antes del día 17, fecha límite por ley para celebrar el pleno de organización. Los otros dos grupos de la oposición tienen muy claro que no apoyarán las mismas cantidades.

La portavoz del PP, Paula Bouzós, afirma que valorará la propuesta del alcalde en cuanto la tenga sobre la mesa, pero en ningún caso respaldará los actuales salarios. “Es de vergüenza que el alcalde esté tan preocupado por los sueldos y que no haya repartido las áreas para poner a funcionar el gobierno”, subraya.

El líder de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, también prefiere conocer antes lo que propondrá Ferreira para valorar, pero “hai que rebaixar as contías dos salarios e reducir as adicacións”. La posibilidad de negociar un acuerdo en la línea del que el alcalde pretendía con el BNG no la contempla. “Xa sabemos como acaban os acordos con Paco Ferreira”, asevera.