Roberto Carrero, alcalde de A Guarda: “Con mayoría simple vamos a necesitar del apoyo de los diferentes grupos políticos”

Roberto Carrero y el PP de A Guarda se quedaron a un concejal de la mayoría absoluta pese a tener un gran respaldo de su electorado. En minoría aspira sin embargo a coaligarse con Espazo Común, el único partido que dejó la puerta abierta a una alianza.

–¿Cómo se siente en su nuevo puesto como alcalde de A Guarda?

– Muy ilusionado, con ganas de trabajar. Estoy comprometido a entregarme por completo a mis vecinos y vecinas para volver a situar A Guarda en el mapa, no solo de Galicia, sino también de España y de Europa. Asimismo, asumo una enorme responsabilidad, puesto que los guardeses nos otorgaron en este caso una mayoría minoritaria con la que llevar a cabo nuestro programa político, pero somos conscientes de que tenemos una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, ya que los demás partidos políticos, por intereses partidistas o personales podrían echarnos del gobierno.

– ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo amplio para garantizar su presencia estos cuatro años?

– Estamos llevando a cabo conversaciones con el único partido político con el que mantuvimos una reunión más o menos fructífera de cara a la conformación del gobierno y seguimos negociando. De momento, las posiciones son opuestas a excepción de una serie de puntos en los que sí que convergemos, y es en eso en lo que estamos trabajando actualmente.

– Ese uno es Espazo Común. ¿Podrían ustedes incorporarlos al gobierno?

–Ya lo hemos planteado. Lo pusimos encima de la mesa cuando mantuvimos la primera ronda de conversaciones con cada uno de los grupos políticos. Dos grupos se negaron rotundamente, mientras que uno dejó la puerta abierta a la posibilidad de entrar en el gobierno, pero no llegamos a un acuerdo concreto.

–¿Es posible cumplir un programa electoral con una mayoría simple o esta relega al vecindario a proporcionar mantenimiento y servicios básicos?

–Nosotros presentamos un programa a toda la ciudadanía guardesa, la cual nos llevó a ser la fuerza más votada en las pasadas elecciones. A nosotros nos gustaría llevar a cabo todos y cada uno de los proyectos que propusimos en nuestro programa, pero es evidente que sin el apoyo de los diferentes grupos políticos eso no será posible. Y no solo eso, sino que los propios presupuestos municipales están prorrogados desde el año 2021, lo cual es una de las medidas que debemos de efectuar con carácter urgente para que el Concello de A Guarda pueda asumir todas sus obligaciones además de poder implementar nuevos proyectos, pero insisto, con el apoyo de todos los grupos políticos. Por nuestra parte vamos a estar abiertos a cualquier acuerdo con las diferentes fuerzas políticas, ya que, todos estamos aquí para el bien de A Guarda. Por otra parte, considero que la ciudadanía no entendería que no llegásemos a un consenso en proyectos fundamentales para el municipio.

–También fue elegido durante dos años como diputado provincial, ¿Qué supone para usted este puesto?

–Mis compañeros concejales decidieron que fuésemos Alejandro Lorenzo, alcalde de Porriño, y yo quienes ocupemos el cargo de diputados provinciales por el Partido Judicial de Tui y es un auténtico honor. Dentro de dos años seré relevado por Lara Meneses, concejala en Tomiño.

–¿Fue crucial el resultado obtenido en A Guarda, donde han subido dos concejales, para que el Partido Popular pudiese conseguir la Diputación de Pontevedra?

– Fue un grano de arena, porque quisiera destacar que fue un logro colectivo en este caso. Experimentamos una subida en muchos de los concellos del Baixo Miño y A Louriña, y es por ello que el Partido Judicial de Tui fue clave para recuperar la Diputación.

– Se habló de que la gente votó en clave nacional, pero en algunos concellos no ocurrió así, el PSOE ganó la mayoría absoluta en A Cañiza, el BNG perdió la mayoría absoluta de O Rosal, y la pérdida de votos del PSOE en muchos municipios fue superior a la media nacional... ¿Qué opina de esto?

–Yo creo que en unas elecciones locales la gente suele dar menos importancia al partido del candidato, centrándose más en la propia personalidad del mismo y en sus proyectos. De hecho, suele darse una gran diferencia entre las opciones que escogen los ciudadanos dependiendo del ámbito de las elecciones. Las personas saben diferenciar el tipo de elecciones, los proyectos y las personas, además de las ideologías. Eso de voto en clave nacional no ha ocurrido en aquí, o por lo menos yo no lo veo.

– Usted menciona que quiere hablar de A Guarda como referente turística. ¿Cómo están preparando el verano?

–Seguimos progresando adecuadamente, pero es cierto que nos encontramos con una serie de problemas provocados por la desidia del anterior equipo de gobierno. Por ejemplo, la rotonda de la playa del Muiño lleva arrastrando con los daños ocasionado por la riada del mes de enero desde entonces. Nosotros podemos anunciar que ya estamos empezando la licitación para poder subsanar este problema con un plazo máximo de tres semanas para darle la cobertura necesaria a los turistas y gente de A Guarda que quieran disfrutar de nuestra playa. Por otra parte, el resto de las playas están también un tanto abandonadas, y es por ello que formamos un equipo de contingencia para ir directamente a limpiarlas y sanearlas.