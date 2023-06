La polémica peatonalización de la alameda de Gondomar, al cajón

No habrá más peatonalizaciones en Gondomar por el momento. Al menos mientras la oposición sea mayoría en la Corporación y las iniciativas tengan que pasar por el filtro del pleno. Los resultados electorales han dejado al gobierno del PSOE en minoría, de manera que todo apunta a que el proyecto estrella que el alcalde, Paco Ferreira, promocionó en campaña con duras críticas por parte de sus adversarios políticos y de los afectados, se guardará en un cajón. La Diputación acaba de otorgar 1,1 millones de euros al Concello para ejecutar la humanización de la praza Manuel Alonso, conocida como alameda de San Benito, pero falta el consenso. El regidor ya ha lamentado a través de las redes que “Gondomar perderá un millón de euros” ante la posibilidad de que la oposición mantenga el rechazo manifestado ya en abril, cuando el asunto se abordó por primera vez en pleno. Los nueve ediles de PP, Manifesto Miñor y BNG confirman que vetarán la adjudicación de la obra.

La experiencia de las plazas de A Paradela o Rosalía de Castro, aseguran, deja claro que el proyecto “condenaría” a los negocios de la zona y extendería el “modelo de cidade dormitorio” que han censurado tantas veces.

La portavoz del PP, Paula Bouzós, recalca que “el proyecto tiene que consensuarse con los vecinos y con la oposición”. Está de acuerdo en que el entorno necesita una reforma, “pero no por ello se tiene que sacar la circulación”. “No vamos a consentir que el alcalde siga matando al pueblo”, subraya. A la líder de los populares no la “pilla por sorpresa que Ferreira culpe a la posición de la pérdida de la subvención, pero es culpa de su gestión”.

Su homólogo en Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, anuncia que volverá a solicitar que se abra un diálogo con los vecinos y comerciantes antes de afrontar ninguna remodelación. “O alcalde que se deixe de poñer a venda antes da ferida e que negocie máis, que se vaia afacendo á idea de que a partir de agora ten que falar e consensuar as cousas”, sugiere.

La representante del BNG, Manuela Rodríguez, recuerda que “non se perde o que non se tén” y que “Gondomar non tén un millón de euros para perder, senón a opción de gastar un millón de euros nunha obra determinada”. Coincide en que “para facer unha obra desa envergadura o alcalde debería ter pulsado a opinión dos comerciantes e dos veciños”. “Aos afectados non lles gusta o proxecto porque vai incidir na desaparición do pequeno comercio de Gondomar”, subraya.

El alcalde espera que finalmente alguno de los miembros de la oposición “recapacite”. El proceso de licitación está en marcha y el Concello ha recibido ya cuatro ofertas por parte de empresas. El arquitecto municipal las estudia para puntuarlas y de su informe saldrá la ganadora. La adjudicación de las obras se planteará al pleno. “Se todos votan en contra non se adxudican as obras e se non as podemos facer non as podemos cobrar”, destaca el regidor. “Cando un non ten maioría absoluta pasa esto, foi o que quixo o pobo”, lamenta.

Ferreira rechaza modificar el proyecto como le apuntan sus adversarios políticos porque “non se pode”. “As ofertas están presentadas en base a un proxecto e habería que facer un novo procedemento de licitación”. Lo único que puede prometer, afirma, es “consenso e diálogo, porque eu sempre falo con todo o mundo”.