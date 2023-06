“Lo más urgente son los asuntos cotidianos de los vecinos y tratar de darles solución”

Empresario, apicultor y dinamizador local; José Manuel Alfonso se ha convertido en uno de los nuevos alcaldes del área de Vigo. Recuperó para el PP la mayoría absoluta del Concello de As Neves, gobernada por un bipartito de BNG y PSOE en los últimos ocho años.

–¿Cómo ha sido su experiencia desde que asumió el cargo de alcalde en el Concello de As Neves?

–Muy bien, mejor de lo esperado incluso.

– ¿Cómo cambia la vida al ser nombrado alcalde ?

–Cambia en el sentido de que tienes menos tiempo para ti y para los tuyos, pero también es una etapa muy ilusionante. Personalmente siempre me gustó salir de la zona de confort. Llevo 30 años trabajando en una empresa, pero siempre estuve muy involucrado en clubes deportivos, en asociaciones, temas de medio ambiente, apicultura, entre otros, y esta es otra etapa ilusionante, una etapa de servicio a la localidad a la que siempre estuve muy vinculado.

– ¿Cuáles son sus proyectos más prioritarios ?

–Desde nuestro punto de vista, lo más urgente son los asuntos cotidianos de los vecinos y tratar de darle solución. Estamos tratando todas las solicitudes que fuimos recopilando durante la campaña y seguimos recopilando a día de hoy, entre los que puede estar el alumbrado público, el alcantarillado, averías, entre otros. No queremos que estas demandas se demoren. Al mismo tiempo nos estamos poniendo al día en muchas cosas. Estamos poniendo en funcionamiento las piscinas municipales; trabajamos en la puesta en marcha de los campamentos infantiles para fomentar la conciliación familiar, que ya estaban promovidos por el anterior equipo de gobierno; llevamos a cabo contrataciones, y aparte de esto, trabajar en otra serie de proyectos. Estamos organizando también la Fiesta del Tinto Rías Baixas, que tenemos previsto que se celebre el 23 y el 24 de julio. También estamos planificando un verano cultural dando respuesta a las peticiones de las parroquias y de distintas asociaciones. Esto es lo que nos ocupa en estos días.

–¿Por qué decidieron cambiar la fecha de la Fiesta del Tinto?

–Responde a nuestra intención de aglutinar las fiestas más importantes de As Neves en un verano cultural. La propia Fiesta del Tinto, la Romería de Santa Marta, además del Urban Fest de As Neves, sin olvidarnos de otras fiestas, formaran parte de ese compendio de actividades. Por lo tanto, el cambio de fecha no obedece a nada más que a aglutinar todos estos eventos y de cara a octubre realizar otro tipo de actividades.

– Santa Marta de Ribarteme vivió una polémica el año pasado con la prohibición de la salida de los ataúdes por parte del párroco. ¿Va a intentar negociar para que este año pueda retomarse la tradición?

–Mencionar primero que yo mismo soy de esta parroquia, de San Xosé de Ribarteme, y es por ello que esta situación me afecta como alcalde, pero me afecta también como vecino. Creo que deberemos sentarnos los vecinos, la Iglesia y la Alcaldía y llegar a una solución, ya que de lo contrario podríamos perder el distintivo de fiesta de Interés Turístico Autonómico. La situación a día de hoy es complicada, aunque no es imposible llegar a una solución. No entendemos por qué en otros puntos de Galicia hay procesiones similares mientras que aquí no, y por eso estamos trabajando para que vuelva la concordia en ese sentido.

–Usted fue uno de los damnificados por los incendios del 2017 como productor de miel. ¿Cómo está actualmente As Neves con respecto a esto y qué medidas se han tomado para prevenir otros sucesos similares?

–Puedo afirmar que soy conocedor del medio porque aparte de la apicultura tengo otras aficiones como el senderismo y la bicicleta de montaña, que me permiten conocer la situación de los montes del Concello. Los incendios de 2017 afectaron a todo nuestro territorio y por lo tanto todas las actividades englobadas dentro del mundo rural fueron lastradas. A día de hoy podemos decir que el monte está bastante recuperado, aunque todavía queda mucho por recuperar. Desde el Concello estamos llevando a cabo diferentes medidas y haciendo especial hincapié en concienciar a las personas de que están obligadas a limpiar el perímetro de los núcleos de población, y es algo en lo que se tiene que insistir. También estamos acometiendo el desbroce de calles, así como también insistimos en que tiene que haber un plan conjunto de Galicia y Portugal en materia de prevención de incendios para que no se repitan los sucesos pasados.

– Hemos visto que el día después de que usted llegase a la Alcaldía volvieron a poner el escudo de As Neves en las redes sociales del Concello.

–Si, el escudo es el que es, no tenemos otro escudo aprobado. La administración anterior creó una imagen corporativa, pero el escudo oficial es otro. No veo mayor problema en ese sentido, tenemos un escudo aprobado al igual que Galicia o España, por ejemplo. Son símbolos institucionales y el nuestro debe estar en las comunicaciones del Concello.

–¿Quiere añadir algo más?

–Simplemente dar las gracias a tanta gente que nos anima, que nos exige, y sobre todo dar las gracias por el recibimiento de los trabajadores y trabajadoras del Concello, que son maravillosos y un gran activo para As Neves. Gracias por todas las facilidades y por todo el buen hacer de los funcionarios del Concello.