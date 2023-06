Las familias del alumnado de 4ºB de Infantil de la EEI A Marisma de Redondela han expresado su rotundo rechazo a la supresión de la maestra tutora de sus hijos con praza definitiva no centro educativo. Según explican los afectados, esta medida fue adoptada por la Consellería de Educación tras la reducción de las matrículas de nuevo alumnado de tres años para el próximo curso, donde el centro pasa de ser línea tres a línea dos, por lo que se reduce un aula.

De llevarse a cabo esta supresión de la plaza de profesora, la tutoría de la clase de 4ºB –el próximo curso sería 5º– la cogería otra persona con plaza definitiva en el centro, aunque según explican los padres, esta docente se encuentra en la actualidad con una baja de larga duración. “En consecuencia, o 11 de setembro iría no seu lugar unha persoa substituta que descoñecería por completo as necesidades da aula e do alumnado, así como o funcionamento do centro”, justifican en un escrito remitido a la jefatura territorial de Educación. En este sentido, señalan que la legislación educativa actual “incide na importancia do plano socio-afectivo do noso alumnado, así como na importancia do seu acompañamento na adquisición de logros. Medir a evolución dos nosos rapaces e rapazas, nesta etapa tan importante, é inviable tendo unha mestra por ano. Neste caso, lexislación e realidade distan moito unha da outra”.

Recursos humanos insuficientes

Asimismo señalan que “a maiores, os recursos humanos dos que dispón o centro resultan insuficientes. Diversas aulas precisan persoal para atender ao alumnado que presenta necesidades específicas de apoio educativo, así como necesidades educativas especiais, incluída a aula de 4ºB. Os apoios a nivel centro son escasos. O profesorado non ten dispoñibilidade horaria suficiente para atender ás demandas do alumnado, por ese motivo a supresión desta titora non debería ter lugar. Necesítase persoal para cubrir os apoios”, puntualizan.

Las familias esperan desde el 23 de junio –fecha de comunicación de la supresión– una cita para poder reunirse con los responsables de la jefatura territorial de Pontevedra. Los padres de los alumnos advierten que están dispuestas a agotar todas las instancias y medidas posibles para que esta supresión no se lleve a cabo.

La necesidad de más apoyos a nivel centro y aula, la situación de baja de larga duración de la persona que cubriría la tutoría o la próxima jubilación de otros maestros del centro educativo esperan que sean motivos más que suficientes para evitar la supresión de la actual tutora de 4ºB.