La escuela de idiomas, una gran desconocida en el Miñor

Abrió sus puertas en septiembre de 2010 en el instituto Escolas Proval de Nigrán con 520 plazas y trece años después sigue sin cubrir la mitad. La Sección de Nigrán de la Escola Oficial de Idiomas de Vigo acaba de despedir un curso con 270 alumnos y ha abierto ya el plazo de matrícula para el próximo. Los interesados tienen hasta el 9 de julio para inscribirse en cualquiera de los niveles de inglés y francés que imparten los cinco profesores en plantilla.

El centro se recupera poco a poco del bajón de la pandemia. La crisis sanitaria rebajó el número de alumnos a mínimos históricos, con 200 durante el curso 2021/2022. Setenta más se matricularon para el que acaba de finalizar y la jefa de estudios, Ana Watson, espera que siga creciendo en septiembre. Los interesados pueden anotarse ahora y confirmar la inscripción del 11 al 21 de julio, aunque en septiembre se mantendrá abierta la oferta de vacantes por si queda alguna persona que no haya tomado la decisión antes.

El plazo de matrícula para el próximo curso está abierto hasta el 9 de julio

En sus aulas puede obtenerse la máxima titulación en inglés y alcanzar un diploma básico de francés. “Tenemos todos los niveles de inglés, desde el A1 hasta el C2, que solo se pueden estudiar en la central de Vigo y aquí en Nigrán. Y de francés tenemos el ciclo básico completo, lo que corresponde a los niveles A1 y A2”, explica Watson.

Bajo coste

Los títulos de este centro público de estudios son reconocidos a nivel nacional y pueden obtenerse a bajo coste: 127 euros por curso, con descuentos para personas con discapacidad o familias numerosas. “Es un pequeño lujo que tenemos en Nigrán con unos precios que no se encuentran en ningún otro centro de estudios”, recalca la jefa de estudios.

Cada curso consta de 120 horas, lo que suponen dos sesiones semanales de dos horas cada una. Las clases, con un máximo de 30 alumnos, se desarrollan en horario de tarde, cuando la actividad del instituto se reduce y quedan espacios libres. De lunes a viernes, se organizan a las 16.30 o a las 18.30. Un horario compatible con numerosos puestos de trabajo o estudios.

El centro imparte todos los niveles de inglés y dos básicos de francés

Y es que entre el alumnado de la Sección de Nigrán de la Escola Oficial de Idiomas hay estudiantes y trabajadores. No existe un perfil definido, señala su responsable. En cada clase se mezclan personas de cualquier edad y profesión, procedentes de todo el Val Miñor pero también de municipios próximos como el de Tomiño o el de Oia. “Son grupos muy diversos y eso es muy enriquecedor e interesante en el aprendizaje”, indica la profesora. El alumnado se sitúa entre los 16 y los 60 años de edad, la mayor parte de ellos entre los 30 y los 50, “pero también hay mucha gente que sale de Bachillerato y accede a un nivel B1 que termina la ESO y entra en el A2”, aclara.

Actividades culturales

La oferta es variada. Los alumnos no solo se encuentran con clases para aprender inglés o francés al uso, con nociones de gramática y pronunciación. El centro ha organizado este año cursos monográficos centrados en la destreza oral para “la gente que necesita saber lo básico para comunicarse mínimamente” como en el caso de la hostelería, “o para gente que quiere seguir aprendiendo sin la presión de los exámenes”, o incluso alumnos “que han obtenido ya el C1, el máximo nivel y no quieren perder soltura, porque se pierde si no se utiliza el idioma”.

No todo es aprender el idioma, sino también la cultura y costumbres anglosajonas. Por eso la Escola de Idiomas nigranesa también ha organizado actividades culturales como talleres de baile irlandés para conocer sus coreografías o de la tradición del té de las cinco, “con sus correspondientes dulces y salados”.