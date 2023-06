La edición más “juvenil” de la historia del festival Nigranjazz será la décimo séptima, prevista los días 28 y 29 de julio en el tradicional escenario de A Foz do Miñor, aunque contará con un cabeza de cartel consagrado: el guitarrista estadounidense Steve Cardenas, profesor de la mítica New School de New York. Será el encargado de ofrecer la master class habitual del certamen, presentado ayer en la nave de cervezas Banda de Porto do Molle, marca local patrocinadora.

El director del festival, Felipe Villar, destacó la juventud de los músicos que vendrán al municipio dentro de un mes. “Moitos deles galegos que se están a formar en Holanda ou Suíza e que teñen contacto alí con outros artistas europeos. A través deles, os mellores da súa xeración, os asistentes poderán constatar que o futuro do jazz mundial está en moi boas mans,” asegura. Desde el inicio del festival, Villar ha apostado por mezclar en las formaciones del Nigranjazz a músicos internacionales con locales. Así, una de las joyas de esta edición podrá verse el sábado 29, cuando el guitarrista de Kansas Steve Cardenas, (especialista mundial en Thelonious Monk) se unirá al catalán Simón Osuna al contrabajo y al gallego David Puime a la batería, ambos jóvenes que no llegan a la treintena, sobre el escenario. El pianista vigués Sunil López abrirá el festival el viernes 28 con Joan Codina al contrabajo y Genius Wesley a la batería, seguido del guitarrista italiano Simone Basile con su quinteto (Manuel Caliumi al saxo, Enzo Carniel al piano, Ferdinando Romano al bajo y Giovanni Paolo Loguori a la batería). Al día siguiente será el turno del trío del saxofonista Miguel Seoane (Mauro Cottone al contrabajo y Giacomo Camilletti a la batería). A continuación tendrá lugar el concierto estelar de Steve Cardenas. Cada jornada se cerrará con una jam-session en el recinto: e l viernes la abrirá el cuarteto del trompetista Gabriel Saitto y el sábado, el del guitarrista Martín Verde.