El BNG aún no tiene decidido si entrará en el gobierno de coalición de Redondela

Los redondelanos tendrán que esperar al menos una semana más para conocer la composición definitiva de su gobierno local. Tras confirmar la semana pasada la Agrupación de Electores (AER) la coalición con el PSOE, aún falta la decisión definitiva del BNG sobre si se sumará o no a este gobierno bipartito para formar un tripartito.

El portavoz nacionalista de Redondela, Xoán Carlos González, aseguró ayer que todavía no tienen nada decidido sobre este asunto. “A próxima semana teremos reunións cos representantes do PSOE para comprobar a súa disposición e negociar as distintas cuestións, e despues decidiremos a nosa postura tras manter un debate interno”, puntualizó. Por tanto, todo queda pendiente del resultado de las reuniones que mantengan con los socialistas y de la decisión de la asamblea nacionalista.

Lo que si que confirma González es que, como establece uno de los puntos firmados por nacionalistas y socialistas en el pacto de investidura de Digna Rivas como alcaldesa, el BNG tendrá una persona de confianza, contratada por el Concello, para realizar distintas funciones. “Este acordo non depende de que finalmente entremos ou non no goberno local. Para nós é importante contar cunha persoa designada polo BNG como cargo de confianza dentro do Concello xa que favorecerá que exista unha maior transparencia dentro do goberno”, justifica González.

Respecto a las funciones que desarrollará esta persona liberada nombrada por el BNG dentro del Concello, el portavoz nacionalista señala que “aínda non están delimitadas” pero destaca que servirá para “garantir a transparencia e fomentar a participación cidadá, cun contacto directo coa veciñanza que queiran realizar calquera requirimento ou proposta”.

Pese a todo, esta cuestión deberá ser aprobada en el pleno de organización, que debe convocarse antes del próximo 17 de julio. Una sesión en la que se dará cuenta de las competencias que asumirán cada uno de los concejales, así como las asignaciones económicas y los puestos de confianza.

Mientras tanto, la alcaldesa redondelana tendrá que esperar hasta conocer la decisión definitiva que adopte el BNG, sobre si finalmente se suma al gobierno o se queda en la oposición, para acordar el reparto de las distintas áreas de gobierno. La única segura hasta el momento es la que dirigirá el único edil de AER, Roberto Villar: la nueva concejalía de Infraestruturas e Sostenibilidade, con competencias que englobarían vías y obras, saneamiento y abastecimiento, alumbrado público, recogida de basura, entre otras.