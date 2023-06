Funcionó durante la primera mitad del siglo pasado como fábrica artesanal de tejas en pleno centro de Nigrán. Todavía se conserva su chimenea en medio del camping Playa América y quedan restos en los alrededores que han llegado al debate del Parlamento gallego. El BNG de Nigrán denunciaba ayer a través de un comunicado los daños que la construcción de dos viviendas unifamiliares les ha causado.

Las obras cuentan con licencia municipal y autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio, que en 2018 daba permiso a condición de realizar previamente sondeos arqueológicos en la finca, según explicaron ayer desde el departamento de la Consellería de Cultura. Aquellas exploraciones del terreno descubrieron la existencia de restos “merecentes de protección”, indican desde la Xunta, por lo que el organismo determinó que se modificasen los proyectos iniciales para preservarlos. Se ordenó a los promotores la conservación de los vestigios de la telleira bajo la edificación, “debidamente tapados con xeotéxtil e capa de áridos” y su documentación para que quede constancia de su existencia.

Los trabajos siguen en marcha y hace unos meses que Patrimonio recibió una denuncia de un particular, por la que ha decidido abrir un expediente y la investigación está en curso.

Así lo explicó el miércoles la directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua, en el Parlamento gallego, en respuesta a una interpelación de la diputada del BNG Carmela González sobre los supuestos daños.

El portavoz del BNG de Nigrán, Xavier Rodríguez, lamentaba ayer la “destrución dun dos principais exemplos da arqueoloxía industrial de Nigrán”. Afirmó que las obras han provocado la desaparición de dos hornos y un serio deterioro del yacimiento. Anunció que solicitará el expediente municipal.

El Ayuntamiento no tiene constancia de los presuntos destrozos al no haber recibido denuncias, aseguraba ayer el alcalde, Juan González. No obstante, solicitará documentación a los promotores al respecto para comprobar que se ha cumplido la orden de Patrimonio.