El concejal de Independientes Ponteareas, Mingos Freitas, emitió ayer un comunicado en el que vuelve a pedir disculpas por su intervención en el pleno de investidura de Ponteareas, en el que se refirió a una persona del público diciéndole “Cálate ti, paraplégico”. “El hecho de las provocaciones por su parte no justifica un comportamiento inadecuado. No tengo palabras que puedan compensar lo que pasó”, dice el edil, disculpándose “por la utilización de una condición física como un descalificativo, lo que sin duda hace de mi comportamiento algo doblemente inaceptable”.

“Pido perdón a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ponteareas por no haber estado a la altura de lo que significa un representante público y me comprometo firmemente a que esto no vuelva a pasar”, recalca Freitas, insistiendo en lo avergonzado que se siente por “unas palabras que no me definen como persona”.

El edil ya publicó un vídeo pidiendo disculpas en sus redes sociales en la tarde del sábado, pero sus palabras no pasaron inadvertidas y tanto el PSOE como el BNG de Ponteareas pidieron su dimisión.