Caliño, un superviviente

De su vida podría hacerse una película. Recuerda a la maravillosa “Capitanes intrépidos” de Víctor Fleming, aunque Manuel Santiago Rivas fue más bien todo lo contrario al niño rico rescatado por unos marineros después de caerse de un crucero de lujo. La historia transcurriría en un barrio marinero como el de Bouzas, en el que nació y se crió, y el protagonista sería un auténtico buscavidas como él. Un superviviente. A sus 92 años es el veterano de los marineros de Panxón y por eso sus vecinos le rendirán homenaje este domingo con motivo de las fiestas patronales de San Xoán. Un acto que lo enorgullece y le trae muchos recuerdos. De ellos habla para FARO en su casa del barrio de O Quinteiro.

Lo primero que le viene a la cabeza es la infancia. Dura. “Paseinas canutas de rapaz”, relata. Se quedó huérfano con solo 9 años, en 1940. Tuvo la suerte de que el párroco de Bouzas en aquel momento, Don Camilo, le dio cobijo y sustento hasta que lo trasladaron a otra parroquia. Había cumplido los 12 y se quedó en la calle. Aunque el nuevo sacerdote también lo ayudaba, tuvo que buscarse la vida prácticamente solo en el mundo. “Durmía debaixo das chalanas, polos soportais, ás veces metíame nos barcos que estaban amarrados porque os acendían de noite e así estaba ao quente”, narra. Nada de aquello logró desmoralizarlo y enseguida se puso a trabajar como repartidor con sus carros. “Leváballes os víveres aos barcos, ás veces enganchaba dous carros para dous barcos á vez”, cuenta con media sonrisa. “Axudaba a bares e ultramarinos” con la mercancía. Tanto trabajaba que se hizo un imprescindible en un barrio que por aquel entonces era potencia pesquera. Sus carros circulaban todo el día por las calles de Bouzas. Y de “carro, carriño quedoume o nome de Caliño”, explica sobre el cariñoso mote que le ha acompañado toda la vida.

Se quedó huérfano a los 9 años y se puso a trabajar en el reparto de víveres para los barcos con carros hasta que se embarcó a los 16

Del reparto de mercancías pasó a embarcarse a los 16 años, siempre como cocinero, aunque “tamén axudaba nos traballos da cuberta, a picar o xeo para o peixe...”. Lo suyo eran los grandes retos y se decidió por caladeros tan severos como el Gran Sol, aunque también probó en la costa de Portugal y Canarias. “Empecei no Miguel Veiga e no Julio Veiga e logo enroleime no Almirante Moreno e no Almirante Bacharrache. O armador era de Xixón pero tiñan base en Bouzas. Logo fun para o Doois Ebelarres...”, repasa con envidiable memoria.

Amor a primera vista

A bordo de aquellos pesqueros vivió el mayor susto de su vida. “Veu unha onda, levoume e volveume deixar no barco”. Prefiere no dar más explicaciones de aquel espeluznante episodio y hablar de recuerdos más agradables, como los grandes amigos de Panxón que hizo por aquel entonces. Fue uno de ellos el que hizo que se mudase a la parroquia nigranesa. “Tróuxome un día de paseo e presentoume a irmá da súa muller. Casamos de alí a dúas ou tres mareas”. Su amor a primera vista con Laura fue tal que hasta tuvo que mover Roma con Santiago para poder contraer matrimonio con ella. “O cura de Panxón non nos quería casar porque dicía que eu lle falaba a unha sobriña súa de Navia. Fun a xunto do cura de Bouzas, deume unha carta para o Bispado e veu el mesmo casarnos aquí”, explica. De aquella feliz unión nacieron cuatro hijos, uno de ellos ya fallecido, siete nietos y tres bisnietos que son ahora su mayor orgullo. Ha sufrido penurias, sinsabores y casi medio siglo de sacrificado trabajo en alta mar –se jubiló a los 63–, pero lo que más lo emociona es la llegada hoy mismo de su nieta mayor desde Dubai, para acompañarlo en el acto en su honor este domingo.

Será a las 21.30 horas durante la misa mayor en honor a la Virgen del Carmen en el Templo Votivo del Mar. El párroco le ofrecerá unas palabras y la comisión de fiestas le entregará una placa conmemorativa antes de la salida de la pintoresca procesión de la imagen en una barca sobre ruedas hasta el muelle.