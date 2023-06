La calle Picota reabre al tráfico con nueva imagen y más espacio para los peatones

La calle Picota de Redondela ha reabierto al tráfico tras rematar las obras de reforma desde el viaducto hasta la plaza de la capilla de Santa Mariña, incluyendo su entorno y la plaza de la Fonte do Mouro. Esta actuación, que arrancó el pasado mes de diciembre, contó con una inversión total de 993.834 euros de los que la Diputación aportó 636.000 a través del plan ReacPon.

La reforma ha permitido transformar la imagen de esta zona del casco antiguo con un firme empedrado de plataforma única, devolviendo el protagonismo a los peatones frente a los vehículos creando espacios amables y puntos de convivencia ciudadana en un vial que forma parte del trazado del Camino de Santiago Portugués.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, explica que para transformar el espacio urbano “melloráronse os accesos ás vivendas e as medianeiras vistas, recubríndose con xardiñeiras elevadas aqueles puntos onde asomaban antigas cimentacións de edificios”. El proyecto actuó en tres puntos principales: la calle Picota, en la que se buscaba integrarla en el tejido urbano con un firme de piedra; la Praza Fonte do Mouro, en la que continúa el empedrado relegándose la plaza al lateral este conectada a través de rampas y escaleras; y el entorno de la capilla de Santa Mariña, en el que se mantuvo la homogeneidad de materiales con el resto de actuaciones y se instalaron dos grandes bancos y una jardinera.

“Trátase de continuar mellorando as rúas e prazas para convertelos en espazos humanizados, de convivencia veciñal e na que as persoas teñan prioridade sobre os vehículos, como acontece xa hoxe en día en case que todas as vilas e grandes cidades”, explica Rivas.

Falta de aparcamiento

Por último, la alcaldesa señala que el Concello estudia en estos momentos “diversas alternativas para o estacionamento de vehículos dos residentes, de xeito que quede minimizada a supresión de prazas nos lugares da actuación urbanística”. La dirigente justifica que no se trata de eliminar plazas de aparcamiento “senón de compatibilizar a súa situación cunha humanización da contorna que contribuirá a mellorar a calidade de vida da veciñanza”. En estos momentos está en tramitación el alquiler de terrenos próximos a la calle Picota para ofrecer plazas de aparcamiento gratuitas.