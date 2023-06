Manu Lourenzo ya lidera el primer gobierno del BNG en Soutomaior

El hasta ahora parlamentario del BNG Manu Lourenzo tomó ayer el bastón de mando de Soutomaior tras formalizar su investidura con los votos nacionalistas (6) y del PSOE (1), desbancando al PP (6) cuyo cabeza de lista, Agustín Reguera, alcalde desde 1995, ya no tomó posesión del acta de concejal. Tras 28 años de mandato, Reguera deja la política municipal para ocupar el cargo de delegado de la Xunta en Pontevedra, si bien estuvo ayer en la sesión constitutiva y felicitó personalmente al nuevo regidor.

Lourenzo agradeció el apoyo de la edil socialista Silvia Cernadas, que podría sumarse al gobierno del BNG. El nuevo alcalde dijo a FARO que “o tema está avanzando, pero hai que respetar os tempos”. Y es que las corporaciones aún tienen un mes de plazo para organizar la distribución de concejalías.

Durante el acto en la Casa do Concello ante decenas de vecinos, Manu Lourenzo aseguró que “nós vimos aquí a para ser o goberno de todo Soutomaior, independentemente de como pense cada un; en min van atopar unha persoa que non vai ver nin o voto, nin as ideas”. En este sentido subrayó que “nós traballamos por un Soutomaior novo, de todos e de todas. Ten que ser un Soutomaior plural, diverso, libre e isto só vai valer a pena –agregó– se conseguimos construír entre todas un Concello que merezan as nosas fillas e fillos”.

Reconocimientos

Lourenzo tuvo palabras de reconocimiento para Agustín Reguera por su labor al frente del Concello durante casi tres décadas. También recordó emocionado a Fernando Pereira, primer alcalde de Soutomaior tras la dictadura, y a Lois Obelleiro, figura histórica del BNG, “porque dalgún xeito en todos nós está presente esa luz, e tanto amor pola nosa lingua e a nosa nación”.