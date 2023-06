“Coa mesma ilusión, gana e forza que os dous anteriores pero coa diferencia de que agora sumamos máis experiencia”. Así asumía ayer su tercer mandato el alcalde de Nigrán, Juan González, el que le permitirá hacer historia al convertirlo en el primero del municipio que dura más de ocho años en el cargo. Lo hará con la comodidad de su segunda mayoría absoluta, esta vez un poco más corta, con dos concejales menos, 11 de 17 en total.

Los concejales socialistas que son abuelo y nieta, Alfonso Vázquez y Sara Penedo, pusieron la nota emotiva al acto. Como ediles de mayor y menor edad de la Corporación, presidieron la mesa que dirigió la sesión constituyente y entregaron el bastón de mando a González. Lo hicieron tras las votaciones, a las que el PP postuló a su candidata a la Alcaldía, María José Pino, que únicamente obtuvo los cinco apoyos de su grupo. El portavoz del BNG se abstuvo en las dos.

“Aos concelleiros que repiten e aos que non están temos que dicirlles que deben estar orgullosos do que fixemos porque conquerimos unha vez máis unha maioría aplastante e non é fácil contentar á maioría das persoas dun municipio, e fixémolo xa dúas veces. Ogallá sexamos capaces de repetilo unha cuarta vez”, señaló. Ofreció asimismo su colaboración a la oposición. “Ogallá que aportedes cousas boas para Nigrán porque é o que están agardando os veciños e veciñas”, dijo a sus adversarios políticos. “Nós intentaremos mellorar e esperamos non defraudar a ninguén e que sigamos cos pes no chan, as portas abertas e mirándonos aos ollos”, finalizó.