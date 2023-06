Enrique Cabaleiro inició ayer el camino de su tercer mandato en Tui (el primero fuera interrumpido por una moción de censura). Lo hizo al haber sido el PSOE la lista más votada en las elecciones del 28-M, empatando a seis concejales con el PP, pero superándolo en votos. En su discurso de toma de posesión, Cabaleiro nombró los que, a su entender, son los dos grandes desafíos del municipalismo, por un lado, servir al conjunto de los vecinos y vecinas y atender sus demandas, y por otro asentar el régimen de libertades y derechos. “Vamos a asumir estos dos desafíos”, prometió.

El pleno de constitución de la Corporación se celebró a mediodía, y por primera vez en Tui se utilizó una urna, por lo que el voto de cada concejal fue secreto. Es el estilo del nuevo secretario municipal, en comisión de servicio procedente de Porriño. No obstante, a pesar de que el voto fue secreto y las distintas formaciones no manifestaron previamente su intención de retirar o presentar su candidatura, como viene siendo habitual, no hubo sorpresas.

Cabaleiro recibió seis votos a favor de su investidura como alcalde; el popular Nicolás Lorenzo otros seis; y José Palacín, de Converxencia 21, uno. Hubo otros cuatro votos en blanco, que se presuponen del BNG. Al haber sido la lista más votada, el socialista levantó el bastón de mando del Concello de Tui, y falta ahora saber si llegará a algún tipo de acuerdo con el BNG para darle estabilidad al gobierno o, por la contra, gobernará en minoría.

Así pues, en su discurso también se acordó de los alcaldes de Tui de la democracia, dos de los cuales, Miguel Ángel Capón Rey y Moisés Rodríguez, siguieron el pleno en primera fila, acompañados por el presidente de la Cámara de Valença, Carpinteira, para quien Cabaleiro también tuvo palabras de agradecimiento porque “todos tenemos claro que el fuero de este Concello va de la mano del de Valença”, dijo.

Además de Enrique Cabaleiro, tomaron posesión como concejales por el PSOE Rafael Estévez, Sonsoles Vicente, Ana María Núñez, Miguel Méndez e Ismael Diz; por el PP, Nicolás Montes, María Dolores Soto, Dolores Muñiz, Anabel Solla, Marcelino Enrique Cendón y Pilar Gregores; por el BNG, Carme Núñez, Ánxela Estévez, Xosué Campos y Xosé Martínez Tato; y por Converxencia 21, José Manuel Palacín.

Nueva corporación