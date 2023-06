El pleno del Concello de Arbo quedará constituido hoy con solo 10 concejales, al renunciar al acta el exalcalde Manuel Rivera, concejal electo por Alternativa Para el Progreso de Arbo (IPPA) y todos los demás componentes de esa candidatura.

La medida, insólita en la comarca, deja sin herramientas automáticas a la junta electoral para nombrar un nuevo concejal o concejala, y salvo recursos de algún partido para que se le asigne ese edil y su resolución favorable, el municipio funcionará durante todo el mandato sin su edil número 11, que le correspondía al exalcalde popular. Con todo, ese edil no hará falta pues el PP tiene una amplia mayoría de 8 concejales y AGRELAR, lista de la oposición, 2. Todos los ayuntamientos poseen un número impar de concejales para resolver los empates, ya que en algunos asuntos el voto de calidad del alcalde o alcaldesa no es suficiente. Un nuevo edil no cambiaría la mayoría reforzada del PP, ni a favor ni en contra.