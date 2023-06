La asamblea local del BNG de Pazos de Borbén garantizó ayer el acuerdo de investidura del candidato de Alternativa Veciñal (AV), Luciano Otero, como próximo alcalde. Según explicó el portavoz nacionalista, Xurxo Pardo Besadío, la decisión fue adoptada por unanimidad “en base a uns puntos chave para o futuro do Concello e a necesidade de sacar o PP de Andrés Iglesias do goberno local despois de 24 anos dunha xestión nefasta e caciquil”, puntualizó.

Sin embargo, el apoyo del BNG se limitará solo a la investidura de Otero, ya que no formará parte de un gobierno de coalición. “Entendemos que tendo en conta a falta de diálogo do AV durante estes últimos anos co BNG e coa veciñanza, non se dan neste momento as condicións para valorar directamente un acordo de goberno”, justificó Xurxo Pardo, que espera “feitos que demostren a súa intención de colaborar e introducir cambios en temas fundamentais para as veciñas e veciños e no modelo de concello que queremos para Pazos de Borbén".

En este sentido la asamblea local del BNG nombró una comisión que se encargará del seguimiento del acuerdo de investidura y comprobará su cumplimiento. "Os temas que o BNG considera fundamentais son a aprobación dun PXOM e a estabilidade xurídica do polígono de Amoedo para xerar riqueza, a creación dunha escola infantil e centro de día municipal, a xestión directa dos servizos como a recollida do lixo e o SAF, ou una forte aposta e recuperación do noso patrimonio entre outras", explicó Pardo Besadío.

Por otra parte, en Redondela el BNG apoyará la investidura de la socialista Digna Rivas, aunque no desveló si se incorporará a un gobierno de coalición.