El Concello de Porriño ha activado el “bono energético”, unas ayudas económicas directas para apoyar a las familias del municipio en situación de pobreza. Así pues, las personas beneficiarias del programa recibirán una ayuda directa de 300 euros, que en el caso de las familias numerosas ascenderá a 450 euros.

“Somos conscientes de las dificultades que atraviesan muchas familias y el elevado coste del suministro eléctrico resulta en muchos casos inasumible”, explica el alcalde, Alejandro Lorenzo, apuntando que “con estas ayudas buscamos aliviar la economía de las personas más vulnerables”.

Podrán solicitar dicho bono las personas titulares de un contrato de suministro eléctrico o energético, con vivienda habitual en Porriño, que figuren clasificadas en alguna de las modalidades del bono social eléctrico en la fecha de solicitud. También otras personas en situación de pobreza energética, como aquellas que no encontrándose en alguno de los colectivos anteriores reúnan los requisitos del nivel de renta familiar del bono social eléctrico, pero no lo hayan alcanzado por cuestiones no imputables a la propia persona solicitante. Podrán acceder a las ayudas personas que necesiten del mantenimiento del suministro eléctrico para garantizar la correcta cobertura de tratamiento médicos.

Las ayudas podrán solicitarse desde el próximo viernes 23 de junio hasta el 15 de noviembre de 2023, presentando una solicitud en el Registro Municipal de Concello de Porriño. Los impresos para solicitarlo están a disposición de los vecinos en las oficinas del departamento de Servicios Sociales.