La Diputación de Pontevedra, en colaboración con la Fundación CEER (Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal), celebrará los próximos días 22 y 23 de junio en Tui unas jornadas sobre el ferrocarril transfronterizo entre Galicia y el norte luso bajo la denominación Forum de Mobilidade Transfronteiriza do Río Miño. O Ferrocaril do Miño. Unhas proximidades ferroviarias transfronteirizas.

Desde un punto de vista técnico, se pretende aprender de experiencias internacionales de éxito para impulsar una red ferroviaria transfronteriza y un servicio de proximidad entre Vigo y Viana do Castelo, con el objetivo de facilitar la movilidad diaria de los habitantes de un territorio con cientos de miles de vecinos, en torno al río Miño.

Contará con la presencia de técnicos de transporte y movilidad de varias zonas transfronterizas donde se están desarrollando casos de éxito en Europa. También participarán diferentes personas académicas gallegas y portuguesas especialistas en materia ferroviaria.

En cuanto a la acción institucional, en las jornadas participarán representantes de diferentes organismos públicos del ámbito eurorregional, estatal (español y portugués) y gallego. También intervendrán actores institucionales que trabajan por la modernización del ferrocarril en el espacio transfronterizo miñoto.

El objetivo es sumar sinergias a favor de los servicios ferroviarios transfronterizos que sean útiles en el día a día de la población a ambos lados del ferrocarril. Como conclusión está prevista una declaración institucional con un manifiesto a favor de un tren local del Miño.

Las jornadas tendrán lugar en horario de mañana en el Parador de Turismo de Tui y la inscripción está abierta en la web de la Diputación de Pontevedra (www.depo.gal).

El foro de movilidad estará dividido en varias mesas de trabajo. En la primera se expondrá que el ferrocarril del Miño es una pieza estratégica en la vertebración de la fachada atlántica de la Península Ibérica, ya que ocupa una posición central entre las áreas metropolitanas de Oporto y Vigo. Por otro lado, se corresponde con el principal paso de la frontera entre Galicia y el norte de Portugal, así como el más transitado de los pasos fronterizos entre los dos estados peninsulares. Comisionados de los corredores Mediterráneo y Atlántico en Adif participarán en este debate.

La segunda mesa tratará sobre la posibilidad de un tren de proximidad transfronterizo, con experiencias similares en Europa presentadas por técnicos y gestores de las mismas, en las que contrastan modelos de implantación y gestión.

En el segundo día del foro, la primera cita llevará el título de As proximidades ferroviarias no territorio do Río Miño. El objetivo de esta mesa es proponer y reivindicar unos nuevos servicios de movilidad ferroviaria transfronteriza entre Vigo y Viana do Castelo alrededor del Miño. Se trata de un territorio fuertemente cohesionado y con unas intensas dinámicas de movilidad internas y el ferrocarril transfronterizo permitiría una mayor oferta de movilidad pública, sostenible y de calidad para la población. Participará un representante de Renfe y otro del operador ferroviario portugués, así como Álvaro Costa, profesor de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto e investigador en transporte o Miguel Pazos Otón, profesor de Geografía Humana en la USC. También estarán presentes delegaciones del Ministerio de Infraestructuras de Portugal y del de Transportes de España.

Posteriormente habrá un debate con Antón Conde, secretario de las Comisiones Obreras del sector ferroviario de Renfe Adif de Pontevedra; una representante de la Confederación Empresarial del Alto Miño de Portugal y otro de la Cámara de Comercio de Tui.