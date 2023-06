El parque de bomberos de Porriño, sin servicio 4 horas por falta de personal

El parque de bomberos de Porriño permaneció cerrado durante cuatro horas en el día de ayer, dejando sin cobertura las emergencias de Porriño, Tui, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Mos, Tomiño, Redondela, Mondariz y As Neves. El motivo de dicho cierre fue la baja de uno de los efectivos, un contratiempo que hasta ahora se venía cubriendo con horas extras voluntarias del resto de bomberos; no obstante, desde hace tres meses los bomberos del consorcio provincial mantienen una huelga en señal de protesta por el incumplimiento de los compromisos de las administraciones a su cargo, Xunta y Diputación, por lo que no realizan las mencionadas horas extras voluntarias.

En el día de ayer se dio la circunstancia de que ni el parque de Porriño ni el de Vilagarcía contaban con el mínimo de tres bomberos para tener el servicio operativo, por lo que ambos se vieron obligados a cerrar sus instalaciones. En el caso de Porriño, cabe destacar que es uno de los parques con mayor cantidad de emergencias de Galicia, debido a los importantes polígonos industriales que cubre y al elevado número de accidentes de tráfico que se registra en su zona cada año. El servicio se repuso al trasladarse un bombero de Vilagarcía, donde hubo que cerrar el parque Luego de cuatro horas cerrado, los bomberos del Baixo Miño reactivaron el servicio pasadas las 15 horas, puesto que desde la jefatura del consorcio le dieron la orden a uno de los bomberos del parque de Vilagarcía de trasladarse al de Porriño; y los otros dos se reubicaron en el parque de Ribadumia. Es decir, para mantener las instalaciones de Porriño abiertas, fue preciso cerrar las de la capital arousana. La huelga que mantienen los bomberos del consorcio provincial, y que será secundada en breve por bomberos de toda Galicia, sirve para denunciar “el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el consorcio (50% Xunta y 50% Diputación) en cuanto a la condición de personal laboral fijo de los trabajadores, así como a la firma de un convenio autonómico del sector de bomberos comarcales”, explican desde la representación sindical del consorcio provincial de bomberos, apuntando que “hasta ahora, por culpa del déficit estructural de personal, siempre se habían mantenido abiertos los parques porque los trabajadores aumentaban su jornada anual de forma voluntaria, haciendo en ocasiones hasta 200 horas extras anuales por bombero, para poder cubrir el servicio. Pero, desde que el colectivo decidió ir a la huelga, no se han hecho horas extras voluntarias, por lo que las carencias en número de efectivos de traducen en cierre de parques”.