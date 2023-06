El Corpus condecora a sus protagonistas

Ponteareas puso ayer el broche de oro del Corpus Christi, su Fiesta de Interés Turístico Internacional, con la ofrenda floral en memoria de los y las alfombristas en el monumento dedicado a ellos y con el acto de entrega de medallas del Corpus Christi, un reconocimiento que, en palabras de la alcaldesa en funciones, Cristina Fernández, “refleja un sentir común y el esfuerzo de todas y todos los alfombristas, que con su unión y su trabajo colectivo consiguen que la mayor obra de arte efímera engalane las calles de nuestra villa cada año, haciéndonos disfrutar de las sensaciones, de la alegría y de olor de una fiesta única”.

Este año, las dieciocho personas galardonadas con la medalla de plata del Corpus Christi de Ponteareas a propuesta de cada tramo alfombrado fueron: Pedro González Sacramento por La Orotava, María del Carmen Groba Varela por la Plaza Bugallal, Inés Sertaje Carballido por la calle Oriente, Susana Rodríguez Porto por el primer tramo de la Plaza Mayor, Roberto Mera Covas por la Plaza Mayor, Margarita Táboas Abril por el primer tramo de Ferreiros, Mónica Martínez da Cruz por la alfombra del Anpa Pena do Equilibrio, Ana María Barros Carrera por el tramo Ferreiros-San Roque, Marta Amil Lago por Fonte do Baratillo, Fernando Centenera Martínez por el tramo de Fernández Vega, Pilar Domínguez Fornos por Cantón de Boavista, Sara Nieto Pereira por el tramo de Castiñeira, Rosa Álvarez Sousa por la Asociación de Vecinos A Pena do Equilibrio, José Carlos Pérez Bautista por el tramo de Santa Bárbara de Prado, María del Carmen Pérez Martínez por el tramo de las Monjas Reveriano Soutullo, Laureano Covelo González por la alfombra de Reveriano Soutullo, Alvarina Álvarez Boente por la calle Constitución y María Ángeles Fernández Lago por el tramo del Arco da Vella.

Los y las alfombristas son los verdaderos protagonistas de una fiesta que el domingo cubrió de pétalos de flores las calles de la villa para engalanar el paso de la procesión del Santísimo. Una tradición efímera que convierte a Ponteareas en la capital del alfombrismo y a la que ayer, festivo local, se le puso el broche de oro con la actuación del Combo Dominicano, orquesta que llenó de la Plaza Mayor y despidió el Corpus hasta el año que viene.