Absueltos los dos exalcaldes de Nigrán acusados de amañar el contrato de la basura

El fallo, contra el que cabe recurso de apelación, se conoce apenas dos semanas después de concluir el juicio contra los dos exregidores, el exconcejal Antonio Fernández Comesaña, su esposa, tres funcionarios del Ayuntamiento nigranés, el representante legal de Cespa, y un ingeniero de una consultora privada.

El tribunal considera que “han quedado acreditadas una serie de irregularidades administrativas” en el proceso de contratación, pero no entiende que “hayan podido influir en la adjudicación del servicio a favor de Cespa y en perjuicio de las otras empresas licitadoras”. Se refiere a cuestiones señaladas por la Fiscalía como la presentación de un pliego de condiciones sin estudio económico, que según la sentencia contaba con el aval del secretario municipal y del interventor. O la contratación de asistencia técnica privada para valorar las ofertas a un ingeniero que había sido socio de Alfredo Rodríguez, a la que tampoco se opuso ninguno de los mencionados funcionarios, incluso lo consideraron “adecuado”.

Consideran los magistrados que “no ha existido prueba alguna de la existencia de acuerdo o concierto con los demás acusados para posibilitar la adjudicación a Cespa. No constan presiones ni se han acreditado conversaciones, mails, mensajes u otro tipo de elementos que pudieran probarlo”.

Recalcan además en el fallo que “ni tan siquiera consta que por los acusados se recibiera cantidad alguna por parte de Cespa a cambio de la adjudicación”. La acusación pública afirmaba que Alfredo Rodríguez había percibido un soborno de 102.173 euros, mientras que a Avelino Fernández –que había sido alcalde del PP con anterioridad y que en aquel momento lideraba el PINN y era socio de gobierno con Rodríguez– le achacaba otro de 88.206 y a Fernández Comesaña, otro de 7.409. Dice el fallo que “no se puede determinar que dichas cantidades provengan de Cespa”. Y es que la investigación afirma que las transferencias son de origen desconocido, pero “ni siquiera se realizó la trazabilidad” para dar con su origen, manifiesta la sentencia.

Sobre los bajos comerciales que la compañía alquiló a Avelino Fernández por 57.696 euros al año y a una sociedad formada por la esposa de Fernández Comesaña –que percibía 7.200 euros anuales– y dos funcionarios municipales –que cobraron 4.680 euros al año cada uno– tampoco aprecia el tribunal el “pacto fraudulento” que manifestaba la Fiscalía a cambio del favor de los propietarios en el procedimiento administrativo. “El simple hecho de que los locales pertenecieran a funcionarios del Concello no dejaría de ser una simple sospecha o mera conjetura”, recalca la sentencia, que incluso abunda en que “no consta que el valor de los mismos fuera superior al de mercado, pues ninguna prueba se ha practicado al efecto”.

Los afectados no descartan reclamar daños y perjuicios

La sentencia pone fin, si no hay recursos, a nueve años de procedimiento judicial. Un “calvario” , según manifestaban ayer dos de los absueltos, el exalcalde Alfredo Rodríguez y el exconcejal de Servizos e Infraestruturas Antonio Fernández Comesaña, que no descartan tomar medidas judiciales para reclamar daños y perjuicios. “Dije desde el principio que esto era un montaje y ha quedado perfectamente demostrado”, recalcaba Rodríguez, dispuesto a poner en marcha reclamaciones patrimoniales. “Vamos a exigir que el Concello pague las costas judiciales”, recalca, además de exigir la reparación del daño moral ocasionado. No descarta incluso querellarse contra la juez instructora y el fiscal. Comesaña, por su parte, afirma que “no tenía dudas de que se haría justicia, porque este tema arrancó como una venganza política en su momento que no tenía ni pies ni cabeza, pero los daños son irreparables y las consecuencias políticas nadie las repone”.