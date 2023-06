Ecoforest logra licencia para duplicar su nave y ampliará plantilla en Porto do Molle

La empresa especializada en geotermia instalada en Porto do Molle, Ecoforest, prevé poder duplicar su plantilla, que actualmente es de 130 trabajadores, una vez que duplique sus instalaciones en Nigrán. El Concello acaba de concederle licencia para que amplíe su nave en Porto do Molle en 11.000 m², prácticamente duplicando la superficie actual, que es de 13.000 m².

La firma especializada en sistemas de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria a partir de recursos naturales añadirá su macroplanta construida en 2018 una gran nave para el diseño, desarrollo y fabricación de bombas de calor (geotermia y aerotermia) con una inversión de 5,1 millones.

Las obras para la ampliación comenzarán de manera inminente ante la cantidad de pedidos que afrontan y supondrá la contratación también de nuevos empleados, prácticamente otros tantos como tiene actualmente, pero será una vez que esté lista la ampliación.

“Porto do Molle no solo significa nuevas posibilidades de empleo para los vecinos de Nigrán, si no que su propio crecimiento ordenado y sostenible proporciona al Ayuntamiento los ingresos necesarios para llevar adelante más y mejores políticas sociales”, explica el alcalde de Nigrán en funciones, Juan González.

En 2017 el Concello de Nigrán había renunciado a la compra de la parcela inicialmente prevista para almacén municipal precisamente con el objetivo de facilitar la implantación de esta empresa, “y el resultado a la vista está que no pudo ser mejor para Nigrán, nosotros tenemos otro almacén en otra parcela y Ecoforest echó raíz en este lugar pudiendo incluso ampliar” hace balance el regidor.

Residencia de mayores

Por otra parte, el Concello de Nigrán anunció recientemente la concesión de una licencia para la construcción de una residencia de mayores también en Porto do Molle de 90 plazas, la que generará 30 puestos de trabajo directos y, en añadido, el alcalde avanza la próxima concesión de licencia para un hotel de 45 habitaciones en la calle de As Pontes. “Porto do Molle es un área comercial y empresarial situada en un entorno privilegiado desde el punto de vista paisajístico y urbanístico, un referente en toda España”, defiende González.