Agentes del servicio de extinción de incendios forestales de la Consellería de Medio Rural de la Xunta residentes en Panxón solicitan la dotación de un depósito de agua en la zona de Monteferro. Aseguran que un vecino puso hace tres años a disposición de la Administración un tanque de 1.500 litros que todavía continúa en su finca.

Los profesionales recuerdan que no hay infraestructura en la zona para tomar agua. En el último incendio, aseguran, “tampouco funcionaban os hidrantes que hai cerca do hostal e os motobombistas tiveron que ir a Prado buscar auga. Como consecuencia, un lume para controlar en media hora levou hora e cuarto”. Por eso entienden que “como o Concello adoita colaborar coa comunidade de montes podía colaborar tamén no traslado e instalación deste depósito”. Sobre todo, añaden, porque “en breve entramos en alerta por alto risco de incendios”.