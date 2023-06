“Nunca existirá un buen alcalde sin tener un gran equipo detrás”

Las elecciones municipales del pasado 28-M han dejado vencedores y vencidos. Y luego está Alejandro Lorenzo, que ha arrasado alcanzando dieciséis de los veintiún concejales posibles. Los números explican esta mayoría histórica del candidato del Partido Popular en Porriño. “Caroca”, como así le conocen sus vecinos, ha convertido los dieciséis meses que ha estado como alcalde en dieciséis escaños, logrando el 65,72% de los votos emitidos por los porriñeses en las urnas el domingo 28 de mayo. Además, es el candidato gallego que mayor diferencia le saca a la segunda lista más votada, un 51,45%. Números en los que supera al propio Abel Caballero. Y, si seguimos hablando de números, 4.937 son las felicitaciones recibidas a través de WhatsApp, a las cuales ya ha respondido a todas.

–Pasada la resaca electoral y con los resultados ya asimilados. ¿Cómo está?

–Muy bien, super contento y emocionado. Sacar estos resultados es algo histórico. Una mayoría absoluta de dieciséis concejales es algo que pasa en pocos sitios y pasó aquí en Porriño.

–¿Van a tener responsabilidades de gobierno los dieciséis?

–Todavía no lo sé, pero creo que todos no porque es difícil gestionar un equipo de dieciséis. Los concejales que llevaban sus áreas, la mayor parte van a continuar con las mismas o casi las mismas, y se designará alguna más para reforzar concejalías y crear otras que no existían y que consideraba que ya tenían que existir en su momento. Además, la gente tiene que saber que pasamos de 17 a 21 concejales y hay otras competencias que tenemos que asumir por superar los 20.000 habitantes, a las que también hay que dar cobertura.

–¿Qué concejalías quiere incorporar?

–Concejalías que ya existían pero que deben tener más peso y más designación presupuestaria. Por ejemplo la concejalía de Igualdad, que nunca tuvo presupuesto y se va a reforzar, así como las de Tercera Edad, Inmigración o Turismo. También vamos a potenciar como nunca nuestro comercio y hostelería, así como la industria, que es nuestro pulmón.

–¿Cuál es la receta para conseguir una mayoría de este calibre?

–Saber que eres un ciudadano más y conseguir que los vecinos te vean así. La dedicación, el compromiso, la sencillez y la humildad son fundamentales. Como decía siempre mi padre, “hacer el bien y no mirar a quien”. Da igual la persona que te venga, tienes que intentar solucionar su problema. Y también el gran equipo que tengo, los concejales y todo el personal municipal, que son maravillosos. Nunca existirá un buen alcalde sin tener un gran equipo detrás.

–¿Cuál será su primera medida a tomar?

–Aprobar el presupuesto municipal. Se va a llevar a pleno en este mismo mes de junio, si todo va bien, y si no a principios de julio. Lo primero que hice tras conocer los resultados electorales fue enviarle un mensaje al interventor a las tres y media de la mañana para decirle que prepara el presupuesto. Ya lo llevamos a pleno el año pasado y no lo pudimos sacar adelante por no tener la mayoría, pero ahora, con un par de modificaciones, Porriño pasará de un presupuesto de 13 millones prorrogado de 2018 a uno nuevo de cerca de 19 millones de euros. Partidas como las del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) pasará de los 330.000 euros al 1,6 millones de euros. También vamos a aprobar las ordenanzas de bonificación del ICIO, como ya se hizo con el IBI, a pesar de que ya tenemos el porcentaje más bajo que se puede tener, pero está claro que se pueden bonificar esos impuestos, y de esta manera las empresas continuarán instalándose en Porriño y generando empleo. Pasaremos a ser un Concello emprendedor, así se lo prometí a los empresarios y lo voy a cumplir.

–¿Qué otros proyectos quiere sacar adelante en esta legislatura?

–Los tengo claros. Lo primordial en las parroquias es el saneamiento integral de todas ellas. También la mejora de sus viales. Y en el casco urbano, ayer mismo tuve una reunión con el servicio de Urbanismo porque vamos a agilizar lo máximo posible la construcción del auditorio; tengo claro el lugar y el plan que quiero. Esa va a ser una prioridad. También darle un impulso importantísimo al Paseo del Louro, por lo que vamos a continuar comprando parcelas para hacer el parque que todos deseamos ahí. Otro de los proyectos importantes que tenemos en mente es el carril bici que vamos a hacer desde la rotonda de Cans hasta la rotonda del cruce de Salceda.

–En dieciséis meses se consiguieron dieciséis concejales, ¿qué techo se marca para los próximos cuatro años?

–El objetivo es mantenerse porque la mayoría es importante; importante también para tener peso en toda la provincia, en Galicia y en España porque el Gobierno de España tiene que hacer obras importantes en Porriño y ahora, más que nunca, con este peso que tiene Porriño, tienen que implicarse desde las distintas administraciones. Siempre se demandó el soterramiento de la vía del tren y yo si algo tengo claro es que, el día que me quite una foto en la vía del tren será porque existe un convenio firmado. No se puede estar engañando continuamente a la gente, año tras año, diciendo que se va a hacer algo que nunca se hace y diciendo que hay partida presupuestaria para hacerla, cuando nunca existió. Lo que realmente hay que hacer es adquirir los compromisos necesarios para que, de una vez por todas se haga esa obra tan demandada, necesaria e histórica para Porriño.