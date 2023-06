Los populares de Ponteareas reprocharon ayer a la alcaldesa en funciones, la nacionalista Cristina Fernández, que recurra al “alarmismo” en relación al centro de salud “sen fundamento nin datos que sosteñan as súas acusacións”. La regidora manifestó el viernes que el servicio médico vive una situación “crítica” que se verá agravada con las vacaciones de verano, “coa chegada das quendas de vacacións, xa que a Consellería de Sanidade non cubrirá as prazas vacantes”.

Desde el PP, recuerdan que la consellería ha aprobado una ley por la que se pueden convocar plazas fijas sin examen de acceso, de la que se ha beneficiado el centro de salud de Ponteareas, ya que ha permitido cubrir tres plazas vacantes de médico de familia el año pasado mientras que este año permitirá incorporar otro facultativo y dos pediatras. Recalcan los populares que esta nueva ley fue rechazada por el BNG, que sigue sin ceder los terrenos para la construcción del nuevo centro de salud. “A maiores, Cristina Fernández e o seu equipo votaron en contra fai escasos meses no pleno a unha petición realizada polo grupo municipal do PP na que se facía a petición á Xunta de engadir ao maior número de prazas posibles de médico para o centro de saúde de Ponteareas”. “Esta é a liña política do BNG e da súa candidata e tamén é unha das razóns que explica a importante perda de votos nas urnas o pasado 28 de maio”, añaden.