El Concello de Baiona no contará con los 2,1 millones de fondos europeos Next Generation proclamados hace poco más de un mes por el alcalde en funciones, el socialista Carlos Gómez Prado, para revitalizar el casco histórico. Así lo confirmó ayer el regidor, que acusó a la Xunta de echar abajo el proyecto del Concello de Baiona, titulado “Preservar o pasado, protexer o futuro: Baiona patrimonio sostible”. El PP asegura que “miente” ahora y que “mintió” cuando “anunció a bombo y platillo” la consecución de la ayuda “en la presentación de su candidatura y en campaña electoral”.

El Ayuntamiento presentó un proyecto a la convocatoria del Plan de Sostenibilidade Turística en Destino (PSTD) dirigido a cascos históricos y villas termales. Un procedimiento que gestiona la Xunta a través del organismo Turismo de Galicia. El Gobierno de España recibe los fondos de recuperación de la crisis sanitaria, los llamados Next Generation, y los reparte entre las comunidades autónomas, de manera que la decisión de financiar el proyecto baionés correspondía al Ejecutivo autonómico. Carlos Gómez asegura que la propuesta –que pretendía embellecer la zona monumental, digitalizarla y mejorar servicios– contó en su momento con la aprobación del Ministerio de Industria y de la Federación Galega de Municipios y Provincias, pero finalmente la Xunta “botouno abaixo”.

El Concello sí logró 2 millones el año pasado para rehabilitar el entorno de Santa Liberata

Afirma que “esta decisión demostra que á Xunta do PP non lle importa Baiona e funciona por intereses partidistas, botando abaixo un proxecto polo único motivo de que non o impulsou un goberno local do PP e perxudicando a un concello galego”. Turismo de Galicia destinó los 23,23 millones de la convocatoria al casco histórico de Ferrol, a las villas termales de Ourense, a un recorrido marítimo-fluvial impulsado por Santiago, al casco antiguo de Betanzos, al de Bouzas en Vigo, al de Tui y al de Allariz y a un plan de movilidad de la Ribeira Sacra. En buena parte de estos municipios gobernaba el PSOE entes de las elecciones.

El todavía alcalde hace un llamamiento además al que será su sucesor. “Debe ser o señor Almuiña o que explique por que a Xunta tomou esta decisión en contra dos intereses dos veciños e veciñas de Baiona”.

Almuiña, por su parte, afirmó que “queda demostrado que lo que anunció el todavía alcalde era mentira”. El próximo regidor baionés afirma “los concellos se presentan a las convocatorias y el dinero llega hasta donde llega”. “A Baiona se le concedieron 2 millones en la primera convocatoria, la anterior a esta”, recuerda. Se refiere a la línea de ayudas de la que el Ayuntamiento sí logró 2 millones de euros el año pasado para rehabilitar el entorno de Santa Liberata, desplegar una red de bicicletas eléctricas para desplazarse por el municipio y crear rutas de senderismo que permitan recorrer todas las parroquias.

“Lo que me preocupa es que del proyecto de Santa Liberata todavía no se ha licitado ni contratado la obra”, señala Almuiña. Su intención es agilizar los trámites en cuanto tome posesión “para no perder la subvención europea” por no haber ejecutado las obras a tiempo. También prevé buscar financiación alternativa en el Plan Rexurbe o en las convocatorias relacionadas con el Camiño de Santiago para la propuesta del casco histórico, con cuyas líneas de actuación afirma estar “de acuerdo”.