No ha habido encuentros formales ni parece que los vaya a haber, pero la candidata del PP de Gondomar, Paula Bouzós, ofreció ayer abrir un diálogo de cara a formar gobierno a Manifesto Miñor y al BNG, dos formaciones en sus sus antípodas ideológicas. Los nueve votos que suman serían suficientes y la líder de los populares propone “deixar de lado as ideoloxías” para abrir un diálogo y “poñer en común os intereses dos veciños co fin de chegar a un consenso que evite que Gondomar siga padecendo un goberno liderado por Paco Ferreira”.

Pero ese acuerdo probablemente ni se va a negociar. El portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, afirma que los populares no se han puesto en contacto con su formación por el momento y, en todo caso, “como dixemos en campaña, un pacto de goberno co PP non é viable” . El único acuerdo que verían posible sería con el PSOE, siempre que renunciasen tanto el alcalde, Paco Ferreira, como el número 7 de su candidatura, Manuel Gómez, declarado tránsfuga tras la moción de censura de 2009. La portavoz del BNG, Manuela Rodríguez, también ha manifestado que no pactará con la derecha y que lo que corresponde en Gondomar es que gobierne el PSOE en minoría por ser la lista más votada.